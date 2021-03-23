ЕВРАЗ НТМК построит разливочные машины холодного чугуна, благодаря чему увеличит производственную мощность и создаст новые рабочие места

В доменном цехе ЕВРАЗ НТМК появятся две современные разливочные машины для производства холодного чугуна. Завершение инвестиционного проекта, который стартовал в конце 2020 года, запланировано на начало 2022 года. Благодаря ему на предприятии будет создано 32 новых рабочих места.

Разливочная машина — комплекс оборудования, на котором жидкий чугун преобразуют в слитки весом 25 кг. В таком виде его можно хранить для дальнейшего использования при плавке стали, а также использовать в качестве товарной продукции и отгружать на металлургические предприятия, не имеющие своего доменного производства.

«Холодный чугун пользуется устойчиво высоким спросом на российском рынке. Запуск в работу новых разливочных машин позволит комбинату на 18% увеличить выпуск этой продукции и не снижать мощность доменного цеха в момент перефутеровки конвертеров», — приводят в пресс-службе компании слова вице-президента ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова.

На машинах, помимо основного оборудования, будут установлены современная автоматизированная система управления и система аспирации, создан оборотный цикл водоснабжения со шламовым отстойником. Новое оборудование отвечает самым строгим требованиям экологической безопасности. Инвестиции ЕВРАЗа в проект превысят 1,1 млрд рублей.

Производственная мощность каждой из новых разливочных машин № 1 и № 2 составит до 3300 тонн чугуна в сутки. Для сравнения: мощность каждой из уже работающих на комбинате машин № 3 и № 4 — 2400 тонн в сутки. Поставлять оборудование будет Иркутский завод тяжёлого машиностроения, проектировщиком выступает ООО «МЕТПРОМСТРОЙ».