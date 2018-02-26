ЕВРАЗ НТМК получил от областного правительства награду за охрану природы

Нижнетагильский металлургический комбинат получил награду правительства Свердловской области «за реализацию природоохранных мероприятий в 2017 году», сообщает пресс-служба компании.

Коллектив завода получил благодарственное письмо и памятную стелу за большой вклад в дело охраны окружающей среды и успешную реализацию мероприятий в рамках Года экологии в России и Года особо охраняемых природных территорий в Свердловской области.

В 2017 году завод модернизировал установку сухого тушения кокса в рамках четырёхстороннего соглашения со свердловским правительством и Росприроднадзором, что позволит заводу снизить выбросы в атмосферу на 20%.

«Предприятия внедряют новые технологии, направленные на снижение воздействия на окружающую среду. Сегодня и воздух становится чище, и вода, которая поставляется потребителям, становится лучше», — отметил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

По словам управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Алексея Кушнарёва, в последнее время компания закрыла два мартеновских цеха, старые коксовые батареи и обжимной цех.