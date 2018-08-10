ЕВРАЗ НТМК первым в России начал производство высокопрочных шаров для горной и золотодобывающей промышленности

Сегодня в рельсобалочном цехе ЕВРАЗ НТМК запущен в эксплуатацию новый шаропрокатный стан, в котором будет применяться специально разработанная для комбината технология закалки. Благодаря российскому ноухау, теперь при термообработке каждый шар находится в отдельной ячейке закалочного барабана, что позволяет достичь более высокой прочности.

Сами шары производятся из специальной легированной стали. На новом стане будут производить семь видов шаров диаметром от 60 до 120 мм.

Данная продукция ориентирована на горно-обогатительные комбинаты и золотодобывающую промышленность. Общая протяжённость производственной линии составляет 300 метров.

«Сегодня мы официально вводим в строй ещё один агрегат на НТМК, который своей продукцией по качеству и по объёму должен будет заменить наше старое производство. Непростая судьба у этого объекта, поэтому у меня есть обращение ко всем специалистам. Рынок ждёт шары с этого стана и того качества и объёма, которое заявлено в проекте. Поэтому научитесь беречь оборудование, его правильно эксплуатировать, чтобы продукция была с теми параметрами, которых ждёт потребитель», — обратился к присутствующим управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв.

На предприятии отметили, что для обеспечения производства было создано 90 новых рабочих мест.