ЕВРАЗ НТМК отгрузил 700 тонн строительных балок для балтийского международного морского терминала

ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 700 тонн двутавровых балок на строительную площадку будущего международного морского терминала для приёма круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области. 12-метровые двутавры 40К предназначены для строительства причалов приёма судов.

Стальные двутавры — один из основных видов продукции НТМК, сообщает пресс-служба компании. Комбинат производит более 300 видов особо прочных металлоконструкций из стали, природнолегированной ванадием. Сейчас комбинат активно продвигает свою продукцию в строительной сфере: в прошлом году он освоил производство сверхпрочных балок, которые могут применяться для возведения высотных зданий.

Планируется, что порт в Пионерском, где используется продукция НТМК, откроется уже в конце 2019 года. К этому времени в терминале появятся волнозащитные сооружения, зоны ожидания и грузовые площадки, а также пункты таможенного контроля и пропуска через границу.