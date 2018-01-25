ЕВРАЗ НТМК освоил выпуск нового вида металлического профиля

Специалисты рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК освоили производство нового металлического профиля — швеллера 30 П, сообщили представители компании. В январе выпущена первая промышленная партия металлопроката, которая будет использоваться на строительных объектах Санкт-Петербурга и Московской области.

ЕВРАЗ НТМК изготавливает швеллеры с высотой стенки от 160 до 400 миллиметров в рельсобалочном и крупносортном цехах.

«Горячекатаный швеллер высотой 300 миллиметров с параллельными гранями полок обладает высокими показателями жёсткости и используется при строительстве конструкций, которые испытывают высокие нагрузки в процессе эксплуатации», — рассказывают о своей продукции представители предприятия.

Они отмечают, что профиль активно применяется при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, а также в машиностроении. По желанию заказчика швеллеры ЕВРАЗ НТМК могут производиться как из привычных марок стали, так и из новых — С390, С440, 15ХСНД.

В 2017 году на комбинате было освоено 15 новых профилеразмеров строительной балки, 9 новых конструкций железнодорожных колес, 3 профилеразмера швеллеров, 2 типоразмера крановых рельсов, 3 типоразмера круглого проката. В 2018 году ЕВРАЗ НТМК продолжит программу освоения новых видов продукции.