ЕВРАЗ НТМК оборудовал кабинет химии Горно-металлургической школы

Сегодня в Горно-металлургической школе состоялась презентация обновлённого кабинета химии. Новые парты, оборудование, интерактивная доска и химические реактивы помог приобрести ЕВРАЗ НТМК.

Компания направила 500 тысяч рублей на приобретение ноутбука, цифрового микроскопа, цифровой лаборатории по химии, наборов моделей заводских химических аппаратов, наборов реактивов и расходных материалов, кристаллизационных чаш, учебных пособий, средства индивидуальной защиты. По словам учителей, новые возможности кабинета химии уже оценил ученик Руслан Габдулин, в прошлом году занявший первое место в городском конкурсе «Профи Старт» по компетенции «Лабораторный химический анализ».

Учитель химии и биологии школы Ольга Михайлова показала журналистам мини-экспресс-лабораторию для экологических исследований. По её словам, эта установка поможет ребятам проводить самостоятельные научные исследования.

«Мини-лаборатория включает в себя тест-полоски, индикаторы для определения состава воды, воздуха. Здесь имеются системы для определения различных ионов. Такими индикаторами очень удобно пользоваться, да и сама лаборатория переносная, компактная и удобная. С её помощью, например, можно определить качество водопроводной воды, что мы и сделали с ребятами на уроке. И выяснили, что в нашей воде нет хлора, потому что её очищают озонированием», — рассказала Ольга Михайлова.

На открытом уроке побывал начальник коксохимического производства НТМК, депутат гордумы Никита Беркутов. Он признался, что, как выпускник Горно-металлургической школы, вдвойне рад обновлению класса химии.

«Мне очень приятно, что моё родное предприятие занимается оснащением лаборатории для повышения уровня знаний ребят моей школы. ЕВРАЗ всегда был социально ответственным предприятием, эта работа очень важна. Так мы готовим себе смену, профессионалов, которые придут на наше предприятие, будут работать на нашем оборудовании. Химия вообще очень перспективная отрасль. На НТМК без химии никуда: это и химия металлов, химия энергоносителей, подготовка воды, экологические проблемы. Это базовые вещи, без которых производство работать не будет. С помощью нового оборудования мы сможем включить в сегодняшний промышленный процесс школьников, которые ещё только стоят перед выбором своей профессии», — заключил Никита Беркутов.