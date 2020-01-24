ЕВРАЗ НТМК направил полмиллиона рублей на модернизацию кабинета химии в Горно-металлургической школе Нижнего Тагила

Холдинг ЕВРАЗ НТМК выделил 500 тысяч рублей на оснащение необходимым инвентарём кабинета химии Горно-металлургической школы в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба предприятия.

Над Горно-металлургической школой шефствует коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК, его руководитель Никита Беркутов — выпускник этой школы, депутат городской думы.

«Качественное изучение химии позволит нам подготовить достойную смену, профессионалов, которые придут на ЕВРАЗ НТМК и, в частности, на наше производство», — отметил Никита Беркутов.

На благотворительные средства ЕВРАЗа для кабинета химии приобретены медиапроектор, интерактивная доска, ноутбук, цифровой микроскоп, цифровые лаборатории по химии, наборы моделей заводских химических аппаратов, наборы реактивов и расходных материалов, кристаллизационные чаши, учебные пособия, средства индивидуальной защиты, а также мебель для учеников и учителя. Сейчас ученики проводят опыты с помощью мини-экспресс-лаборатории, занимаются экологическими исследованиями — определяют качество водопроводной воды и воздуха.

В пресс-службе ЕВРАЗА отметили, что оснащение кабинета химии современным оборудованием позволит повысить мотивацию школьников к изучению химии и вызовет интерес к инженерным и техническим профессиям, востребованным на рынке труда.

В 2015 году при поддержке ЕВРАЗа в школе был оборудован кабинет физики.