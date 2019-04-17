ЕВРАЗ НТМК начал изготавливать детали на 3D-принтере

В колёсобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК начали использовать 3D-принтер для изготовления целого ряда уникальных деталей, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что с помощью 3D-печати производятся радиальные блоки ультразвукового контроля бандажей, фазные головки для консольно-поворотных кранов, детали для щёточных аппаратов, защитные кожухи для шлейф-машин и др.

«Благодаря использованию современных технологий удалось серьёзно сократить время простоев оборудования, так как необходимые детали всегда есть в наличии. Их себестоимость в десятки раз ниже традиционных аналогов, а срок изготовления составляет всего несколько рабочих смен», — заявили на предприятии.

3D-принтер печатает объекты из разных разновидностей пластика: флекса, силикона, ПВА. В цехе планируют расширить номенклатуру выпускаемых деталей, освоить выпуск более крупных запчастей, а также транслировать положительный опыт на другие подразделения уральских предприятий компании.