ЕВРАЗ направит маски и антисептики в больницы Нижнего Тагила за каждого участника челленджа #МыНеРискуем

ЕВРАЗ запустил в соцсетях челлендж по безопасности #МыНеРискуем. За каждый пост и сторис во «ВКонтакте» или Instagram одна медицинская маска и антисептик будут направлены в больницы Нижнего Тагила, Качканара и других городов, в которых присутствует компания.

Чтобы принять участие в челлендже и поддержать врачей, борющихся с пандемий коронавируса, нужно записать сторис в Instagram с фирменной маской ЕВРАЗа «Риску нет» и добавить хештеги #РискуНет и #МыНеРискуем.

Принять участие во флешмобе могут и пользователи соцсети «ВКонтакте». Чтобы получить свою персональную аватарку с правилом безопасности, нужно оставить комментарий под постом, а затем выложить получившееся фото на своей странице с хештегами #РискуНет и #МыНеРискуем.

«Участвуя в челлендже, вы помогаете врачам. Каждые опубликованные истории и посты — антисептик и маска для медработников. Важен вклад каждого!» — отмечают в компании.

Добавим, что в конце апреля холдинг ЕВРАЗ закупил для Нижнего Тагила средства индивидуальной защиты. В состав посылки вошли 500 тысяч защитных масок, 150 тысяч пар одноразовых перчаток, 10 тонн дезинфицирующего раствора, 85 пирометров для бесконтактного измерения температуры, 3 тысячи защитных очков и столько же одноразовых защитных костюмов. Закупленные средства направили в медучреждения и детские сады города.