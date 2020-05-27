ЕВРАЗ направит 380 млн рублей на проекты по развитию Качканара

Холдинг ЕВРАЗ направит 380 млн рублей на развитие Качканарского городского округа, сообщает пресс-служба компании. Соглашение о выделении средств подписали вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новожёнов и глава Качканара Андрей Ярославцев. Деньги пойдут на создание коммунальной инфраструктуры Дворца единоборств, а также на строительство и оснащение многофункционального спортивного комплекса — детской спортивной школы «Ритм». Кроме того, город сможет выделять деньги на поддержку других соцпроектов Качканара в сфере образования, культуры, спорта и ЖКХ.

«Благодаря сотрудничеству с ЕВРАЗом у города есть возможность комплексного развития. Мы совместными усилиями боремся с пандемией коронавируса. Я уверен, что новое соглашение поспособствует очередному этапу развития города», — заявил Андрей Ярославцев.

До этого свердловские и местные администрации четыре раза заключали с холдингом соглашения о развитии Качканара: с помощью финансовой поддержки компании в Качканаре открыли спорткомплекс «Олимп», лыжероллерную трассу, реконструировали гостиницу «Ванадий» и модернизировали систему ЖКХ.