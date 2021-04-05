ЕВРАЗ КГОК отгрузил 100 тысяч тонн окатышей в Турцию

ЕВРАЗ Качканарский ГОК отгрузил 100 тысяч тонн окатышей на металлургическое предприятие турецкого Кардемира. Поставки осуществлялись по железной дороге и морским транспортом, сообщает пресс-служба компании.

Ежегодно ЕВРАЗ КГОК выпускает более 6 млн тонн окатышей, которые служат сырьём для производства чугуна. Производство окатышей ведётся с соблюдением всех экологических норм.

Для заказчиков из Турции уральское предприятие произвело окатыши высокого качества. Содержание железа в готовой продукции составило не менее 60,9%, прочность — не ниже 180 кг/окатыш, содержание мелочи — не более 10–12%. Не менее 75% отгруженных окатышей имеют класс +10.