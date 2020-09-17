ЕВРАЗ и «ВСМПО-Ависма» попали в новый рейтинг крупнейших предприятий от Forbes

Зарегистрированные в Свердловской области и имеющие в регионе крупные активы компании вошли в список 200 крупнейших в России по версии Forbes.

Рейтинг создавался на основе выручки компаний за 2019 год, самые высокие места в списке занимают федеральные холдинги: так, на 8-м месте — холдинг ЕВРАЗ (выручка — 7,7 трлн рублей), на 10-м месте — НЛМК (684,4 млрд рублей), следом за ним расположена компания «Русал» (628,3 млрд рублей). Трубная металлургическая компания (308,4 млрд рублей), совладельцем которой является Дмитрий Пумпянский, занимает 28-ю строчку, ещё одна компания Пумпянского — группа «Синара» (161,5 млрд рублей) — разместилась на 64-м месте.

На 66-м месте — «Русская медная компания» (159 млрд рублей) Игоря Алтушкина, она на одну строчку обогнала в рейтинге Уральскую горно-металлургическую компанию (155 млрд рублей), основными владельцами которой являются миллиардеры Искандер Махмудов и Андрей Козицын.

На 110-м месте крупнейший в мире производитель титана — корпорация «ВСМПО-Ависма» (105,43 млрд рублей), штаб-квартира которой находится в Верхней Салде. Следом за ней в перечне ещё один представитель уральского бизнеса — торговая сеть «Монетка» (юридическое название — «Элемент-трейд»), выручка которой оценена в 109,3 млрд рублей. 132-е место занимает авиакомпания «Уральские авиалинии» (88,5 млрд рублей), которая в этом году серьёзно пострадала от ограничений, связанных с пандемией коронавируса.