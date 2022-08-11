ЕВРАЗ и АН «Между строк» запускают культурно-просветительский проект к 300-летию Нижнего Тагила

Компания ЕВРАЗ и агентство новостей «Между строк» запустили совместный проект к юбилею Нижнего Тагила — «Тагил 300». Цель проекта — рассказать о 300 фактах, связанных с Нижним Тагилом: от малоизвестных и редких до популярных и даже удивительных.

История развития Нижнего Тагила тесно связана с металлургической промышленностью, а тагильские металлурги считаются последователями Демидовых. История промышленной столицы Урала хранит множество событий, и собранные факты о Нижнем Тагиле станут важным и уникальным источником информации как для жителей, так и для гостей города. Проект соединит в себе трёхвековую историю старейшего горнозаводского центра России.

Одним из важных направлений деятельности ЕВРАЗа является формирование комфортной городской среды: реализация культурных, образовательных и спортивных проектов в городах деятельности компании. Компания инвестирует не только в проекты развития своих производств — на протяжении многих лет ЕВРАЗ направляет средства на улучшение инфраструктуры городов своего присутствия, создаёт комфортные условия для местных жителей, выстраивая с ними разумную коммуникацию.

«300-летие Нижнего Тагила — большой праздник для всех тагильчан! Судьба города неразрывно связана со становлением и развитием металлургии. С XVIII века, с демидовской поры, и до наших дней здесь рождается лучшая в мире сталь. Нижний Тагил уникален своими людьми, которые изобретали машины и механизмы, создавали шедевры искусства, внедряли в производство новые технологии. 300-летняя история нашего города богата знаменательными событиями и интересными фактами. Пусть каждый из нас знает их, любит свой город и гордится его славными достижениями! С юбилеем, родной Тагил!» — заявил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Как говорят авторы проекта, «Тагил 300» создан для привлечения внимания тагильчан к истории и культуре своего города, способствует сохранению исторического наследия Нижнего Тагила и страны в целом. Уточняется, что тагильчане тоже могут предлагать свои факты о городе. Организаторы проекта проверят их на достоверность и свяжутся с авторами. Лучшие идеи будут отмечены призами.

«Проект “Тагил 300” интересен ещё и как уникальный формат: в нём мы соединили действительно редкие, необычные, удивительные факты из 300-летней истории Нижнего Тагила, о которых мало кто знает или даже никогда раньше не слышал, а рассказывают их люди разных профессий, должностей и званий, которых объединяет одно — любовь к родному городу. Это прекрасный подарок к юбилею Нижнего Тагила!» — говорит Елена Полюгова, одна из авторов проекта.

Проект открывает Михаил Аршанский, советник вице-президента ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал». Он рассказывает о создании на НТМК первого в истории СССР кислородно-конвертерного цеха.

Михаил Иосипович трудится на Нижнетагильском металлургическом комбинате с 1956 года. Под его непосредственным руководством была спроектирована и построена первая МНЛЗ в мартеновском цехе, проведена реконструкция мартеновских печей, разработаны и построены современные машины непрерывного литья заготовок в конвертерном цехе. Михаил Аршанский награждён Орденом Трудового Красного знамени, медалью «Ветеран труда», является обладателем почётного знака «За механизацию и автоматизацию в металлургии», заслуженным металлургом РСФСР. На счету М. И. Аршанского порядка десяти изобретений и несколько десятков рацпредложений, большинство из которых внедрены в цехах комбината.

Группа во «Вконтакте»: https://vk.com/tagil_300

Официальный сайт «Тагил 300»: http://www.tagil300.ru