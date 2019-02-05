ЕВРАЗ анонсировал новый автоквест в Качканаре

Компания ЕВРАЗ анонсировала проведение нового автоквеста, которые проводятся под эгидой управляющего директора ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексея Кушнарёва. 17 февраля 2019 года «Зимняя гонка» пройдёт в Качканаре и будет приурочена к 55-летию выпуска первого агломерата на Качканарском ГОКе.

Определены и денежные призы. Первой тройке команд по итогам всех этапов игры достанутся 10 000, 7 000 и 5 000 рублей соответственно.

«Автоквест — это городская игра. Команды передвигаются на автомобиле по зашифрованным точкам города Качканара. Игра проходит на платформе ENCOUNTER, что позволяет игрокам получать задания в режиме онлайн», — отмечают организаторы «Зимней гонки».

Регистрация уже началась. Для участия необходимо пройти по ссылке на сайт gonka25.ru и оставить данные о своей команде.

«Автоквесты ЕВРАЗА — это очень интересное мероприятие, которое на протяжении нескольких последних лет показывает высокую заинтересованность ребят в участии, — рассказал АН “Между строк” директор по социальным отношениям Дивизиона “Урал” Фёдор Фадеенко. — Мы рады возможности провести этот квест на территории Качканара, где в этом году отмечается 55-летие выпуска первого агломерата. Безусловно, надеемся на расширение географии участников, точно знаем, что приедут ребята из соседних городов. Традиционно у нас очень хорошие денежные призы, да и не это главное. Главное, что получат абсолютно все участники, —​​​​​​​ прекрасное настроение и новые знакомства. Регистрируйтесь, участвуйте, побеждайте!»

Участие в автоквесте ЕВРАЗа традиционно бесплатное.