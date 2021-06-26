Евгения Куйвашева попросили организовать в Нижнем Тагиле передвижную станцию для вакцинирования пожилых людей от коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram ответил на просьбу жителя Нижнего Тагила организовать в городе мобильный пункт для вакцинации пожилых людей, которым трудно самостоятельно ходить.

«Они по дому еле передвигаются. Почему к маломобильным старикам не ездить из больницы прививать?» – спрашивают тагильчане.

Глава региона отметил, что мобильные бригады есть во всех больницах и подчеркнул, что для пожилых людей должны быть созданы особые условия.

«В Нижнем Тагиле, насколько мне известно, и в Демидовской больнице имеется передвижной пункт вакцинации. И горноуральская поликлиника к этой работе может быть привлечена. Единственное, о чём нужно помнить, когда мы говорим о людях в почтенном возрасте, прививку им могут не делать из соображений безопасности, например, при наличии метотвода в связи с хроническими заболеваниями», - написал губернатор.

Также Евгений Куйвашев пояснил, что если в больнице не реагируют на просьбу приехать, то нужно обращаться в областной Минздрав.

Напомним, в последние дни в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге наблюдается катастрофическая нехватка вакцин от коронавируса. Свердловские власти заявляют, что новая партия прибудет в регион в самое ближайшее время.