Евгений Ройзман не исключил своё участие в выборах в Госдуму

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что может принять участие в выборах в Госдуму 2021 года.

«Если будут выборы в Госдуму и если будет какая-то достойная партия, с которой не стыдно встать рядом, вполне возможно, что я поучаствую. Но не исключаю, что вообще никуда не пойду. Посмотрим по ситуации», — сказал Ройзман.

Он добавил, что сейчас занимается собственным фондом, ориентированным на помощь нуждающимся жителям Екатеринбурга, а также анонсировал открытие своей новой приёмной «Фонда Ройзмана» на улице Толмачева, 11. В субботу в 12:00 он пригласил горожан принять участие в её ремонте. Юристы будут работать в приёмной регулярно, а сам Ройзман будет вести свои традиционные приёмы по пятницам, как он делал во время работы в мэрии.

Напомним, Евгений Ройзман уже являлся депутатом Госдумы в период с 2003 по 2007 год, а до мая этого года занимал должность мэра Екатеринбурга. Также политик участвовал в выборах на пост губернатора Свердловской области в 2017 году, однако тогда не смог пройти муниципальный фильтр.