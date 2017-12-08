Евгений Куйвашев выставил на аукцион свой велосипед с начальной ценой 300 тысяч рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выставил на ежегодный благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея» свой велосипед Electra, фото лота глава региона выложил в Instagram.

«Завтра свердловские предприниматели проводят благотворительную "Екатерининскую ассамблею". Известных людей просят выставлять свои вещи на аукцион, все собранные деньги идут в благотворительные фонды. Дело нужное и важное, я участвую не в первый раз. Долго думал, что выставить в качестве лота, и решил: продам свой велосипед. Летом и осенью с удовольствием ездил на нём по Екатеринбургу. Отличная и надёжная машина (и в декларации можно не указывать). Буду рад, если найдётся хороший покупатель, а вырученные деньги смогут помочь тому, кому помощь необходима», — написал губернатор в соцсети.

Также Евгений Куйвашев призвал всех поучаствовать в благотворительности.

«Государство прилагает много усилий, но без поддержки общества оно не справится со всеми бедами, болезнями, невзгодами, которые случаются в жизни наших сограждан. А объединив усилия, мы можем гораздо больше», — подчеркнул глава региона.

В этом году благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея» будет проводиться в седьмой раз, мероприятие пройдёт в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg. Организатором мероприятия выступает Свердловский союз промышленников и предпринимателей. Участие в нём примет народная артистка России, соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, которая в прошлом году подписала соглашение о сотрудничестве с губернатором Евгением Куйвашевым.

В этом году собранные во время благотворительного вечера деньги пойдут на реализацию проекта «Мастерские безграничных возможностей» ассоциации «Особые люди», цель которого — создание площадки для социализации и профориентации людей с ограниченными возможностями здоровья через трудовую деятельность.