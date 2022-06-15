Евгений Куйвашев выиграл праймериз «Единой России» и подал документы на участие в осенних выборах 

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подал документы на участие в выборах губернатора региона. Днём ранее, 14 июня, его кандидатуру поддержали на праймериз члены партии «Единая Россия».

В праймериз по выбору кандидата на губернаторские выборы помимо Куйвашева принимал участие руководитель регионального исполкома отделения партии Дмитрий Жуков. По итогам тайного голосования Куйвашев набрал 197 голосов, а Жуков — всего пять, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» в Свердловской области.

Сегодня, 15 июня, Евгений Куйвашев подал документы на участие в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2022 года.

В ближайшее время своих кандидатов выдвинут другие партии.