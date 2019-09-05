Евгений Куйвашев вручил премии губернатора пяти школьникам из Нижнего Тагила

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премии лучшим школьникам региона, сообщает департамент информационной политики.

В число награждённых попали 5 представителей учебных учреждений Нижнего Тагила: Елена Гетманенко и Ксения Шабалина из Политехнической гимназии, Вячеслав Калашников из школы № 32, Полина Николаева из школы № 45 и Динмухаммед Таштанов из школы № 1.

В общей сложности премий удостоены 50 школьников из Екатеринбурга, Ирбита, Серовского, Тавдинского, Артинского, Тугулымского, Туринского, Полевского, Качканарского, Берёзовского, Новоуральского городских округов, Нижнего Тагила, Первоуральска, Красноуральска, Богдановича и городского округа Рефтинский, посёлка Цементный, Алапаевска и Краснотурьинска. Награды присуждены учащимся за достижения в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности.

«Сегодня нашей стране, чтобы развиваться, как никогда нужны умные головы, креативные, инициативные специалисты, люди, способные творчески мыслить, отходить от шаблонов и стереотипов. XXI век изобилует примерами, как одна удачная и плодотворная идея способна изменить мир, создать новые отрасли экономики, обеспечить благосостояние целых стран. Сегодня такие идеи нужны России, а значит, нужны вы: умные, образованные, целеустремлённые, активные молодые люди. Премия губернатора — это не просто награда за ваш ум, талант и усердие. Это выражение нашей надежды на вас, веры в то, что вы разовьёте свои таланты и направите их на укрепление экономики, обеспечение прорывного развития России», — сказал Евгений Куйвашев.

В числе награждённых — ученица тавдинской школы № 9 Нина Кобяшева, которая является победителем регионального этапа всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в направлении «Медицина будущего». Одиннадцатиклассница увлекается естественными науками и показывает высокие результаты на олимпиадах школьного, муниципального и регионального уровней. Кроме того, она обучалась на художественном отделении детской школы искусств.

Ещё один лауреат премии губернатора — ученик екатеринбургской школы № 102 Егор Колотилов, победитель первенства Свердловской области по лёгкой атлетике среди юниоров. Егор Колотилов является членом сборной команды Свердловской области по лёгкой атлетике среди юношей, имеет первый спортивный разряд. По словам школьников, получивших премии губернатора, оценка их достижений является высокой мотивацией для дальнейшей работы над собой.

«Премия губернатора — это большая честь и, наверное, конечно, ответственность. За эту честь и возможность я благодарна больше всего своим родителям, которые на протяжении всех 17 лет моей жизни рядом со мной, поддерживают меня, вкладывают свои силы, эмоции. И конечно же, я благодарна нашему региону, Свердловской области, которая всегда давала различные площадки, возможности для развития, движения вперёд и проявления своих способностей. Это очень много значит для меня и для других детей», — сказала лауреат премии губернатора Свердловской области ученица екатеринбургской гимназии № 9 Анна Касперович.

Премия губернатора Свердловской области лучшим учащимся образовательных учреждений региона предполагает материальное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Награда была учреждена в 1997 году, за два десятилетия лауреатами премии стали более 900 школьников. Общая сумма на выплату премии превышает 24 миллиона рублей. В ходе торжественной церемонии награждения школьников также были вручены благодарственные письма губернатора Свердловской области учителям, тренерам, педагогам дополнительного образования.