Евгений Куйвашев вручил госнаграды тагильчанам 

Сегодня, 9 августа, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам государственные награды Российской Федерации, награды президента РФ и награды Свердловской области. Их удостоены жители региона, проявившие активную гражданскую позицию и продемонстрировавшие достижения в профессиональной и общественной деятельности: металлурги, строители, работники железной дороги и предприятий транспортного машиностроения, врачи, спасатели, представители сферы образования и спорта, многодетные родители. В числе награждённых — семеро тагильчан, сообщили в департаменте информполитики региона.

«Каждому из вас, дорогие друзья, я хочу сказать спасибо за ваш труд и терпение, за всё, что вы делаете для Урала и уральцев! Вручение наград и знаков отличия — это не только оценка ваших заслуг перед государством и обществом. Это и важнейший социальный стимул. Прежде всего, для нашей молодёжи. Мы гордимся вами и вашими достижениями. И эта гордость вдохновляет, объединяет и даёт силы для дальнейшего роста и активной работы на благо нашего региона и всей страны», — сказал Евгений Куйвашев.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили ведущий конструктор АО «УКБТМ» Александр Бочаров, водитель-испытатель АО «УКБТМ» Евгений Качилов, слесарь «Уралвагонзавода» Игорь Пономарёв, сотрудник «Уравагонзавода» Алексей Рачев. Почётную грамоту президента РФ получил президент союза «Торгово-промышленная палата город Нижний Тагил» Борис Соколов.

За воспитание шестерых детей семейная пара Юрий и Светлана Бойковы удостоены медалей ордена «Родительская слава».

«Нашей семье исполнилось 30 лет. Всё решалось обоюдно, в том числе и то, сколько будет детей. В жизни всякое было: и трудности, и радость, но преодолевали всё вместе. Рады, что эта награда у нас есть, но до конца ещё не осознаём», — поделилась Светлана Бойкова.

Напомним, супруги Светлана и Юрий Бойковы вместе уже 30 лет. Когда поженились, Светлана сказала, что хочет не меньше одиннадцати детей. Юрий поддержал её желание. Но после рождения старших супруги поняли, что это много — слишком большая нагрузка и ответственность, и решили ограничиться шестью детьми.