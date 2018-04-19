Евгений Куйвашев вручил денежные сертификаты свердловчанам - победителям XII Паралимпийских зимних игр в Пхенчхане

Сегодня свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретился с участниками XII Паралимпийских зимних игр в Пхенчхане Михалиной Лысовой, Анной Милениной, тренером Валерием Огородниковым и ведущим спортсменом Алексеем Ивановым. Как сообщает департамент информационной политики региона, глава региона поблагодарил спортсменов за удачное выступление на международных соревнованиях и вручил олимпийским чемпионам денежные сертификаты.

«Благодарю вас за прекрасное выступление на Паралимпийских играх. Это настоящий успех. Вы принесли сборной России почти половину от общего числа медалей. И это очередное подтверждение тому, что наш регион самый спортивный в России. Я хорошо понимаю, каких усилий, какого самоотречения требует от паралимпийцев и тренерской команды подготовка к Паралимпийским играм. Считаю очень важным всемерную поддержку паралимпийцев, создание максимально благоприятных условий для тренировок и жизни, воспитание в обществе уважения к людям, способным бороться и побеждать соперников, побеждать болезнь, несправедливость, стереотипы общественного сознания», - заявил Евгений Куйвашев.

В свою очередь тагильчанка Михалина Лысова отметила, что завоевать почти половину всех медалей им удалось благодаря поддержке со стороны областных властей.

Тагильская биатлонистка Михалина Лысова завоевала среди спортсменов с нарушением зрения два золота, три серебра и одну бронзу. Ещё два золота и три серебра принесла команде уральская спортсменка Анна Миленина, которая также выступала в лыжных гонках и биатлоне.

Согласно постановлению правительства Свердловской области, которое ранее утвердил губернатор Евгений Куйвашев, вознаграждение за золотую медаль составило 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн, за бронзовую — 1,7 млн.

Напомним, на Олимпиаде в Пхёнчхане сборная России выступила в усечённом составе, так как Международный паралимпийский комитет не допустил к участию многих спортсменов. Допущенные россияне выступали под паралимпийским флагом в нейтральном статусе. Они завоевали 24 медали и заняли второе место в общем медальном зачёте. Лидером стала сборная США (выиграла 36 медалей), на третьем месте — Канада (28 медалей).