Евгений Куйвашев увеличил зарплату чиновникам в правительстве Свердловской области

Губернатор Свердловской области увеличил заработную плату членам регионального правительства. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 1 апреля.

Согласно документу, зарплата увеличится у областного омбудсмена Татьяны Мерзляковой, уполномоченного по правам ребёнка Игоря Морокова и защитника прав предпринимателей Елены Артюх. Также увеличатся доходы у членов областной избирательной комиссии и председателей территориальных избирательных комиссий.

Увеличение зарплаты областным чиновникам запланировали ещё в прошлом году, рассказали в департаменте информационной политики.

«Эти решения обусловлены изменениями федерального законодательства, документ готовился ещё в январе. Речь в нём идёт о корректировке методик расчёта при формировании фонда оплаты труда на год. Изменения, которые предусматривает указ, будут осуществляться в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на фонд оплаты труда», — рассказали изданию E1.RU в департаменте.

Стоит отметить, что зарплата госслужащих зависит от множества факторов, но тем не менее в указе губернатора назван самый высокий оклад в 7184 рубля у действительного государственного советника Свердловской области 1-го класса. Чиновнику уровня секретаря госслужбы 3-го класса будут начислять зарплату исходя из размера оклада в 1730 рублей.