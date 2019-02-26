Евгений Куйвашев удостоен ордена Александра Невского

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов во время торжественного собрания в честь 85-летия Свердловской области объявил о награждении губернатора Евгения Куйвашева орденом Александра Невского. Полпред отметил, что Свердловская область долгое время оставалась закрытой промышленной территорией, но сегодня стала одним из центров международного сотрудничества, роста влияния и авторитета России за рубежом.

«Саммиты ШОС и БРИК 2009 года, ежегодная выставка ИННОПРОМ, предстоящий Глобальный форум производства и индустриализации — яркое тому подтверждение. Достаточно качественно прошёл чемпионат мира по футболу. В том числе и за эти достижения указом президента России губернатор Свердловской области награждён орденом Александра Невского», — объявил полпред.

Награду Владимир Путин вручит в ближайшее время Евгению Куйвашеву лично, отметил полпред.

Согласно статусу ордена Александра Невского, им могут награждаться граждане России, занимающие должности на государственной службе, за особые заслуги перед Отечеством, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей и в деле укрепления международного авторитета страны. Также этого ордена могут быть удостоены граждане за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.