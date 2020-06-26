Евгений Куйвашев разрешил работу большим магазинам, библиотекам и автошколам

Сегодня, 26 июня, свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал второй этап отмены карантинных ограничений. Соответствующий указ опубликован в официальном Instagram-аккаунте главы региона.

«Считаю возможным разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров. Также свою деятельность возобновят библиотеки и автошколы (для практических занятий по вождению и для сдачи экзаменов). Профессиональные спортивные клубы cмогут приступить к тренировкам на своих спортивных базах», — говорится в сообщении.

При этом Куйвашев пояснил, что решение принято по итогам консультаций с «экспертами здравоохранения и учёными» на фоне улучшения статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 26 июня в Свердловской области подтверждено 11 877 случаев заражения коронавирусом. 85 человек погибли, 6786 выздоровели.