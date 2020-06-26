Евгений Куйвашев разрешил работу большим магазинам, библиотекам и автошколам

Сегодня, 26 июня, свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал второй этап отмены карантинных ограничений. Соответствующий указ опубликован в официальном Instagram-аккаунте главы региона.
В Свердловской области стабилизировалась эпидситуация, количество выявленных случаев COVID-19 идет на спад. Например, сегодня у нас зарегистрировано 193 новых случая при 290 выписанных, то есть началось существенное преобладание выписанных пациентов над вновь заболевшими. Система здравоохранения региона работает уверенно, стабильно, имеет серьезный запас прочности. По итогам консультаций с экспертами здравоохранения и учеными я принял решение отменить ряд действующих ограничений. Считаю возможным разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров. Также свою деятельность возобновят библиотеки и автошколы (для практических занятий по вождению и для сдачи экзаменов). Профессиональные спортивные клубы cмогут приступить к тренировкам на своих спортивных базах. При всем этом, я подчеркиваю, меры личной безопасности граждан, соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора являются обязательными. Контроль за их исполнением мы будем вести постоянно. Теперь отвечаю на вопросы. Продолжение в галерее и stories
«Считаю возможным разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров. Также свою деятельность возобновят библиотеки и автошколы (для практических занятий по вождению и для сдачи экзаменов). Профессиональные спортивные клубы cмогут приступить к тренировкам на своих спортивных базах», — говорится в сообщении.
При этом Куйвашев пояснил, что решение принято по итогам консультаций с «экспертами здравоохранения и учёными» на фоне улучшения статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По состоянию на 26 июня в Свердловской области подтверждено 11 877 случаев заражения коронавирусом. 85 человек погибли, 6786 выздоровели.