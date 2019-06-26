Евгений Куйвашев примет участие в заседании Госсовета с Путиным по теме модернизации дорожного движения 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 26 июня примет участие в заседании Государственного совета под председательством президента России Владимира Путина по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает департамент информационной политики главы региона.

Заседание Государственного совета состоится в Кремле.

«В ходе заседания будут рассмотрены предложения рабочей группы, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения», — сообщается на официальном сетевом ресурсе главы государства.

Стоит отметить, что в Свердловской области состоянию дорог и развитию дорожной инфраструктуры уделяется большое внимание, а объём ассигнований, выделяемый на дорожную деятельность в 2019 году, превышает 18,8 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в 2018 году.

В планах на текущий год — завершить строительство и реконструкцию более 30 км дорог, отремонтировать, в том числе и капитально, почти 190 км региональных дорог. Также предусмотрено выполнение значительного объёма работ на дорогах местного, муниципального значения. Одним из ключевых объектов, строительство которого предполагается завершить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в Свердловской области является Екатеринбургская кольцевая автодорога.

В Нижнем Тагиле в этом году впервые в истории города в рамках нацпроекта БКАД отремонтируют сразу 21 улицу. Работы будут проводиться компаниями МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» во всех районах Нижнего Тагила, на них потратят более полумиллиарда рублей. Диагностика всех улиц, ремонтирующихся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будет проводиться саратовской компанией «Инфраструктура». Обработка всех данных должна быть завершена до 20 июня. После проведения ремонтов на 21 улице саратовцы снова проведут диагностику. Всего за шесть лет в Нижнем Тагиле в рамках национального проекта планируется привести в порядок 125 дорог общей протяжённостью 202,7 км.