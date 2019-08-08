Евгений Куйвашев отправил отряд уральских спасателей в помощь для тушения пожаров в Сибири

55 спасателей парашютно-десантной пожарной службы Алапаевского, Тавдинского, Сосьвинского и Ивдельского авиаотделений Уральской базы авиационной охраны лесов отправились в Красноярский край, чтобы помогать тушить пожары в Сибири, сообщает департамент информполитики региона.

Отряд будет дислоцироваться в селе Богучаны.

«Решение о переброске сил принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в связи с обращением правительства Красноярского края на заседании оперативного штаба комиссии федерального агентства лесного хозяйства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Направленные работники прошли необходимую подготовку, застрахованы от несчастных случаев, имеют с собой запас продовольствия и снаряжения, полностью готовы к выполнению поставленных задач», — заявил министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов.

В Красноярский край также отправятся 14 добровольцев из Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВДПО), они займутся ликвидацией последствий пожаров и помощью населению.

Напомним, масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке начались в июле. Площадь горящих лесов в России достигла почти 4 млн гектаров, примерный ущерб только в Красноярском крае оценивается не меньше чем в 2 млрд рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил генпрокуратуре совместно с МВД и Следственным комитетом России «провести проверки на предмет выявления намеренного создания лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины». В генпрокуратуре заявили, что в ряде регионов искажали статистику по лесным возгораниям, прежде всего это касается их площади. Там также отметили, что в регионах «должным образом не организовывались мероприятия по локализации и ликвидации лесных пожаров».