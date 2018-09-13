Евгений Куйвашев отчитал министров за сорванную федеральную программу благоустройства дворов

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитал профильных чиновников за непродуманное и сорванное строительство по федеральной программе формирования комфортной городской среды в муниципалитетах, пишет Znak.com. По его мнению, к проектированию подошли некомплексно и вся программа может оказаться пустой тратой денег. Проблемы глава региона увидел в Берёзовском, Верхней Салде и Асбесте.

«То, что я увидел на фотографиях, это никуда не годится. Поручаю провести комплексное обследование по муниципалитетам и через неделю сделать доклад… Строим дворовую площадку, к которой не подойти: ни тротуаров, ни дорог. Это куда годится, что люди за это скажут? Нам сейчас главное — не найти виновных, а не допустить пустой траты денег. Хуже всего, когда мы подходим к реализации проектов не комплексно. Лучше бы не начинали», — заявил Куйвашев на заседании правительства, поручив включиться в работы своему заместителю Сергею Швиндту и главе Госжилстройнадзора Алексею Россолову.

Формирование комфортной городской среды — это федеральная программа, рассчитанная до 2022 года и оформленная как одно из поручений президента Владимира Путина. Рейтинговое голосование за объекты благоустройства проходило в день выборов президента.

Недовольные реализацией этой программы есть и в Нижнем Тагиле. Напомним, жители нескольких многоквартирных домов на Вые были возмущены тем, что перед благоустройством коммунальщики спилили около ста деревьев, полностью обнажив двор. Люди назвали такое благоустройство «кровожадным» и попросили вмешаться природоохранную прокуратуру.

В Нижнем Тагиле в рамках этой программы должны быть благоустроены 9 дворов. Сумма контракта, который был заключён с подрядчиком ООО ГК «Уралстройкомплекс», составила 150 млн рублей.