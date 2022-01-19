Евгений Куйвашев окончательно отменил QR-коды для ТЦ, кафе и ресторанов

В Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев внёс изменения в указ о QR-кодах. Теперь они не нужны для посещения торговых центров, кафе и ресторанов, а также для отдельно стоящих магазинов. Работать в ночное время заведениям общепита не разрешается с 27 января.

С 20 января по QR-коду можно будет зайти во все госорганы и органы местного самоуправления. По-прежнему предъявлять сертификат о вакцинации нужно при входе во все муниципальные и госучреждения, такие как цирк, театр, музей, дворцы и дома культуры. Для баз, домов отдыха и санаториев также решено оставить QR-коды. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации Свердловской области.

Кроме того, в Свердловской области запрещены все зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием людей при оказании услуг общественного питания. А также не разрешается проведение концертов вне специально предназначенных для этого мест.

Госорганам и органам местного самоуправления в Свердловской области предписано перевести на дистант 30% сотрудников. Для всех остальных эта мера носит рекомендательный характер.

Указ вступит в силу с 20 января.

Напомним, в середине декабря губернатор Свердловской области отменил QR-коды для входа в торговые центры в связи со снижением заболеваемости коронавирусом и новогодними праздниками.