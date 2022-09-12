Евгений Куйвашев одержал уверенную победу на выборах губернатора Свердловской области

В Свердловской области на выборах губернатора победил действующий глава региона Евгений Куйвашев. Такие данные предоставляет избирательная комиссия Свердловской области после проверки 100% бюллетеней. Куйвашев набрал 65,78% голосов избирателей. Новый срок для 51-летнего политика станет третьим.

Ближайший конкурент Куйвашева от КПРФ Александр Ивачёв получил лишь 12,9%. Всего конкуренцию на выборах главе региона составили четыре кандидата. По количеству участников эта избирательная кампания стала одной из самых малочисленных. Помимо Ивачёва, баллотировались депутат ЗакСо Александр Каптюг от ЛДПР и депутаты Госдумы Андрей Кузнецов от «Справедливой России» и Александр Дёмин от «Новых людей».

По данным Свердловского избиркома, третий результат на выборах у Андрея Кузнецова, он получил 9,15% голосов. Четвёртую строчку занял Александр Дёмин с 6,47% голосов, на пятой строчке Александр Каптюг из ЛДПР с 3,17% голосов.

Отметим, что прямые выборы губернатора прошли в Свердловской области в пятый раз. При этом, по предварительным данным ЦИКа, среди всех регионов страны в Свердловской области была самая низкая явка, она составила 28,47%.

11 сентября губернаторские выборы прошли в 14 регионах России. Причём в некоторых регионах голосование длилось три дня. В Свердловской области проголосовать за одного из пяти кандидатов можно было только в единый день голосования, 11 сентября, с 08:00 до 20:00. О том, как вчера проходили выборы губернатора и депутатов в Нижнем Тагиле, мы рассказывали в нашем онлайне.