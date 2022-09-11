11 сентября в Свердловской области и Нижнем Тагиле единый день голосования. Онлайн АН «Между строк»

В 8:00 в регионе откроются 2 512 избирательных участков: 2 477 постоянных и 35 временных. Свердловчане выбирают губернатора области, а также 53 муниципалитетах состоятся выборы депутатов в местные думы.

Напомним, выборы в гордуму Нижнего Тагила пройдут по новым правилам. В конце 2021-го муниципалитет принял решение вернуться к мажоритарной системе, и теперь депутатов будут избирать только по одномандатным округам. Изменения коснулись и числа депутатских кресел: теперь их 25 вместо 28.

Сегодня в течение дня журналисты агентства новостей «Между строк» побывают на десятках избирательных участках и соберут в онлайн-трансляции всё самое интересное и важное, что произошло на выборах в Тагиле за эти дни. Также следите за обновлениями в наших соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram.

Если вы в Нижнем Тагиле или ближайших населённых пунктах стали свидетелем нарушений на избирательном участке или около него, знаете о массовых подвозах людей, «каруселях», заметили незаконную агитацию, сняли любопытное фото или видео, присылайте информацию в редакцию news@mstrok.ru или звоните: 8 (3435) 46-88-99. Сообщайте в WhatsApp, Telegram +7 (904) 179-57-29

13:40. Члены избирательной комиссии № 2205 посетили больницу на улице Кузнецкого, где проголосовали почти 40 человек. Сам процесс голосования в больнице сильно отличается от обычного. Члены избирательного участка ходят в халатах и масках. Среди голосовавших в медучреждении не только жители Нижнего Тагила, но и Качканара, Новой Кушвы и других городов Свердловской области. Избиратели заранее написали заявление о желании проголосовать в больнице. Однако возможность проголосовать у пациентов есть только за кандидатов в губернаторы.

70-летняя тагильчанка Людмила говорит, что всегда принимает участие в выборах, но в этот раз ей впервые за всю жизнь пришлось сделать это в больнице.

13:30. В средней общеобразовательной школе № 36 на Вагонке расположилось сразу два участка: № 2160 и № 2157. На первом уже проголосовали 292 человека, на втором — 245.

В числе первых проголосовали Вера Фёдоровна и Виктор Владимирович вместе уже 46 лет. Сегодня они пришли на выборы месте с внуками.

«Я с радостью голосую и считаю, что мой голос влияет на дальнейшую судьбу города. На выборы мы с мужем ходим вместе, но никогда не обсуждаем, кто за кого голосует, потому что каждому нравится своё», — рассказала журналисту АН «Между строк» Вера Фёдоровна.

13:10. Нижнем Тагиле к 12:00 явка на выборах составила 10,38 %.

Как рассказали АН «Между строк» в территориальной Избирательной комиссии Ленинского района, самым активным стал Тагилстроевский район, там проголосовало 11, 27% избирателей. В Дзержинском районе явка сейчас составляет 10,11%, в Ленинском — 9, 64%.

В ТИКе Ленинского района Нижнего Тагила также сообщили, что на данный момент ни одного нарушения на участках не зафиксировано.

В целом по Свердловской области число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 12:00, составило 365 242 человека (11,07%).

Сегодня тагильчане в мессенджерах стали получать сообщения о том, что якобы в российских городах диверсанты разбросали взрывные устройства, замаскированные под игрушки, небольшие вещи, документы, и уже есть первые жертвы.

Эта информация является недостоверной. Фейк распространяется в регионах, граничащих с Украиной, ещё с мая 2022 года. Официальные источники сообщают, что в России не зафиксировано ни одного подобного случая диверсии, а также пострадавших от замаскированных взрывных устройств.

12:45. Один из самых необычных избирательных участков находится в «Тагильском пансионате для престарелых и инвалидов». В этот раз журналисту АН «Между строк» побывать внутри не удалось. Председатель комиссии Елена Войкович заявила, что в пансионате действуют серьёзные антиковидные меры, поэтому посторонних и лиц без прививки от коронавируса к ним не пускают. По состоянию на 11 часов на участке проголосовали 158 из 325 потенциальных избирателей. В отличие от других участков, тут на столах расположены таблички с буквами в алфавитном порядке, а не название улицы и номера домов.

12.25. В Нижнем Тагиле возле избирательных участков № 2213 и № 2214 рядом с дворцом культуры «Юбилейный», и с участком № 2209 (Дом детского творчества Ленинского района «Спутник») специалисты Центра общественного наблюдения заметили агитлистовки. Агитационные материалы были размещены менее чем в 50 метрах от УИКов, что запрещено Избирательным кодексом Свердловской области.

Незаконные листовки уже уничтожены.

12:15. На УИК 2276 в школе № 69 замечен необычный избиратель. Кошка решила поднять явку.

12:10. Журналист АН «Между строк» стал свидетелем небольшого скандала на одном из УИКов на ГГМ. На участок пришёл один из кандидатов в депутаты городской думы, который решил проверить, как проходит голосование. Не представившись, он начал активно расхаживать по участку, фотографировать и разговаривать с членами комиссии на повышенных тонах. Думая, что на участок пришёл дебошир, председатель избирательной комиссии обратился за помощью к дежурившим на участке полицейским. Только после предъявления удостоверения стало понятно, что шумный гражданин является кандидатом. После непродолжительного разговора с председателем комиссии мужчины пожали руки, и кандидат покинул участок.

11:30. В школе № 69 на УИК 2276 выборы проходят в штатном режиме. Как отмечает председатель избирательной комиссии Александр Конопкин, спустя 2 часа после открытия изибрательного участка свой выбор сделали более 70 человек. Самому молодому избирателю, посетившему участок на данный момент, 42 года.

За долгие годы работы у членов каждой комиссии появляются любимые избиратели. Например, на участке № 2276 такой любимицей является 91-летняя Зоя Голубецкая. По словам Александра Конопкина, Зоя Ивановна не пропускает ни одни выборы. Члены избирательной комиссии поблагодарили женщину за активную гражданскую позицию и подарили неофициальный сладкий презент.

Зоя Ивановна рассказала журналисту АН «Между строк», что приехала в Нижний Тагил после войны, с 1954 года и до пенсии трудилась на НТМК. Участие в выборах она воспринимает как обязанность каждого гражданина. Женщина отметила, что город меняется в лучшую сторону, поэтому нужно быть благодарным.

«Я думаю, что молодые люди ещё не созрели, не понимают, как это важно. Рано или поздно они всё равно поймут. Сейчас время другое и жизнь другая, им живётся намного лучше, чем жилось нам», — говорит пенсионерка.

Женщина отметила, что в её возрасте важно оставаться активной, поэтому она старается держать себя в форме, следит за здоровьем и каждый день выходит на прогулку.

В Екатеринбурге на избирательном участке № 1507 проголосовала инвалид по зрению Татьяна Кирьянова с собакой-проводником по кличке Жохар. Вместе с четвероногим помощником женщина прошла за специальную ширму, прослушала аудиобюллетень, после чего сделала свой выбор.



Фото: Избирательная комиссия Свердловской области



10:50. На избирательном участке № 2190 в Уральском колледже прикладного искусства и дизайна тагильчане голосуют в окружении произведений. Получается довольно сюрреалистичная картина – бюсты коня и Давида, картины и скульптуры здесь выступают в качестве наблюдателей.

На данный момент здесь проголосовали 97 человек. 17 избирателей проголосовали досрочно накануне. В здании ведётся видеонаблюдение, а на входе работает металлоискатель и производится обработка рук.

10:00. Один из самых красивых избирательных участков располагается в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже имени Е.А и М.Е Черепановых. Старинное историческое здание принимает выборы уже около 100 лет, а первая избирательная группа называлась «Просвещенцы», рассказывает председатель комиссии УИК № 2200 Светлана Антонова. Сама Светлана Владимировна работает на выборах с 1992 года!

Добавим, что за два часа работы участка здесь проголосовали всего 35 человек.

9:50. В Детско-юношеском центре «Мир» (УИК 2205) на 9:00 проголосовали всего 12 человек. В основном это пенсионеры и только три избирателя до 30 лет. Как рассказывает председатель избирательной комиссии Николай Семикин, некоторые тагильчане пришли на участок ещё вчера, но заранее можно было отдать голос только за кандидатов в городскую думу, что вызвало возмущение горожан. Получилось так, что люди не были достаточно осведомлены о том, что выборы губернатора проходят только один день, 11 сентября. В целом на участке считают, что явка будет небольшая, так как большинство избирателей голосуют утром, а пока здесь проголосовал только 1% от зарегистрированных.

Впервые в единый день голосования в Свердловской области начал работать Центр общественного наблюдения (ЦОН). Систему контроля организовала Общественная палата Свердловской области и член мониторинговой группы совета по правам человека при президенте России Татьяна Мерзлякова. ЦОН разместился в парке «Россия – моя история». Здесь установлены видеоэкраны, на которые ведётся трансляция с камер видеонаблюдения на избирательных участках, будет работать «горячая линия», а также мониторинговая группа, в которую вошли независимые электоральные юристы. Номер горячей линии ЦОН 8(800)101-96-22. В единый день голосования звонки принимаются в течение всего времени работы избирательных участков.



Фото: ЦОН



9:00. Во дворце «Юбилейный» пока немноголюдно. По словам председателя участковой избирательной комиссии Анны Семикиной, за первый час работы участка проголосовали чуть больше 20 человек из 2022 зарегистрированных избирателей. С проголосовавшими гражданами общаются интервьюеры экзитпола.

На входе избирателей встречают песни о Нижнем Тагиле. Также всем предлагают обработать руки антисептиком. Несмотря на отсутствие официального масочного режима, негласно он сохраняется: наблюдатели и члены комиссии работают в масках. Буфета и праздничного концерта по этой же причине в этом году нет.

8:50. На избирательном участке № 2198 в 18-ой гимназии уже кипит жизнь. Только вот произошла небольшая заминка — КОИБ начал выплёвывать бюллетени, видимо, ещё не проснулся.

8:40. УИК 2283, улица Тагистроевская, 1б. День только начался, а на избирательных участках на ГГМ уже во всю кипит работа. Как отмечают наблюдатели, в такое время выборы посещают в основном пенсионеры, которые и обеспечивают явку. Для большинства пенсионеров выборы — особый день, поэтому некоторые гальянские модницы не упускают шанса показать свои лучшие наряды.

На некоторых избирательных участках действуют определённые ковидные ограничения, передаёт наш журналист. На всех членах комиссии надеты медицинские маски. Журналистов тоже просят вежливо соблюдать меры безопасности. К избирателям таких требований не предъявляют.