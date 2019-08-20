Евгений Куйвашев наградит лучших школьников Свердловской области

Лучшие школьники региона будут награждены премиями губернатора Свердловской области за достижения в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности, сообщает департамент информполитики региона.

Торжественная церемония награждения школьников традиционно состоится в начале сентября, премия предполагает материальное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. В общей сложности награды будут присуждены 50 школьникам из Екатеринбурга, Ирбита, Серовского, Тавдинского, Артинского, Тугулымского, Полевского, Туринского, Качканарского, Берёзовского, Новоуральского городских округов, Нижнего Тагила, Первоуральска, Красноуральска, Богдановича, городского округа Рефтинский, посёлка Цементный, Алапаевска и Краснотурьинска.

«Ученица ирбитской школы № 9 Александра Никитина является победительницей муниципального и регионального этапов творческого состязания "Живая классика", в этом году она представляла Свердловскую область на всероссийском этапе международного конкурса чтецов, который прошёл в международном детском центре "Артек". Учащийся школы № 1 им. Н. К. Крупской Динмухаммед Таштанов — победитель различных вокальных конкурсов. Например, в феврале он был признан лучшим среди подростков в номинации "Роза ветров" на XXV региональном фестивале солдатской патриотической песни "Афганский ветер", кроме того, ранее школьник принимал участие в праздничном концерте финалистов Всероссийского музыкального патриотического проекта "Песни Победы", который проходил в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе», — отмечается в сообщении ДИП.

Премия губернатора Свердловской области лучшим учащимся образовательных учреждений региона была учреждена в 1997 году, за два десятилетия лауреатами премии стали более 900 школьников.

Поддержка и выявление одарённых детей и молодёжи — это один из приоритетов, заданных губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В регионе ведётся серьёзная работа в данном направлении: так, Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром «Сириус» создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. В Свердловской области создана и успешно работает развитая сеть учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере искусства, что позволяет находить и обеспечивать поддержку одарённых детей, в том числе благодаря проведению встреч с артистами, известными во всём мире.