Евгений Куйвашев наградил биатлонисток, представлявших Свердловскую область на Олимпиаде-2022

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени призёров Олимпийских игр в Пекине Светлану Миронову и Ирину Казакевич. Последней спортсменке глава региона подарил ключи от квартиры. Их тренеру Михаилу Шашилову глава региона вручил знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть», сообщает департамент информполитики региона.

«Особо отмечу не только ваш яркий талант и спортивные результаты, но и умение слаженно работать в команде, максимально выкладываться на трассе. Уральцы горячо болели за вас и верили в ваш успех, поддерживали на каждом метре дистанции», — сказал губернатор.

Напомним, Ирина Казакевич и Светлана Миронова в составе сборной команды Олимпийского комитета России по биатлону завоевали серебряные медали в женской эстафете.

«Мы одиннадцать лет живём в Свердловской области, и здесь созданы все условия для качественной подготовки и достижения результатов, которых мы добиваемся. Спасибо всем, кто за нас болел, кто нас поддерживал», — сказала Ирина Казакевич.

Особую благодарность Евгений Куйвашев выразил тренеру спортсменок Михаилу Шашилову, который одновременно является и старшим тренером женской сборной России по биатлону.

«Конечно, за победой каждого спортсмена всегда стоит опытный, ответственный, мудрый наставник. Выражаю искреннюю благодарность вам, Михаил Викторович. Вы заложили прочную основу для успешного выступления наших спортсменок», — заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор вручил олимпийским призёрам и их тренеру денежные сертификаты номиналом 2,5 миллиона рублей. До сегодняшнего дня Ирина Казакевич жила в общежитии училища олимпийского резерва. Светлане Мироновой жильё от региона было выделено в 2018 году.