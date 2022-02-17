Свердловские биатлонистки завоевали серебряную медаль Олимпиады 

В Пекине завершился 12-й день зимней Олимпиады. Сборная России завоевала четыре медали — одну серебряную и три бронзовых. Серебро в эстафете российской сборной принесли биатлонистки Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Последние две спортсменки представляют Свердловскую область, сообщает официальный Instagram-аккаунт Олимпийского комитета России (ОКР).

Лыжницы из сборной ОКР Юлия Ступак и Наталья Непряева взяли бронзу в командном спринте классическим стилем. Российский лыжник Александр Большунов вместе с Александром Терентьевым также завоевали бронзу в этой эстафете среди мужчин. Спортсмен Илья Буров принёс сборной ОКР бронзовую медаль на соревнованиях по лыжной акробатике.

Хоккеисты российской сборной вышли в полуфинал, обыграв Данию со счётом 3:1. За выход в финал российские спортсмены поборются с командой Словакии.

В шорт-треке среди мужчин наша команда стала четвёртой. Константину Ивлиеву, Павлу Ситникову, Денису Айрапетяну и Семёну Елистратову не хватило долей секунд до бронзы. Горнолыжник Александр Хорошилов занял итоговое 10-е место в слаломе.

Мужская команда ОКР по кёрлингу проиграла Великобритании со счётом 6:8 в последнем матче группового этапа и завершила своё выступление на Олимпиаде. Женская команда по кёрлингу уступила Швеции со счётом 5:8.

В медальном зачёте сборная Олимпийского комитета РФ по-прежнему занимает девятую строчку. В копилке у российских спортсменов 24 медали — 4 золотых, 8 серебряных, 12 бронзовых. В лидерах — Норвегия. У команды 28 медалей — 13 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых.