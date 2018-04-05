Евгений Куйвашев и Денис Мантуров представили комиссии Международного бюро выставок плюсы проведения ЭКСПО в Екатеринбурге

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в московской гостинице Four Seasons презентовали членам инспекционной комиссии Международного бюро выставок заявку России на проведение в Екатеринбурге ЭКСПО-2025, пишет Znak.com.

По словам Мантурова, одна из главных целей мероприятия — продемонстрировать экономическую целесообразность проекта, бюджет, источники финансирования и ожидаемые финансовые результаты. Совокупные затраты на строительство ЭКСПО-2025 оцениваются в 1,5 млрд евро.

«Финансирование будет поступать полностью из средств федерального и регионального бюджетов. ЭКСПО-деревня и ЭКСПО-сити являются частной программой строительства и не входят в бюджет, поскольку их финансирование будет осуществляться полностью за счёт частного капитала», — отметил министр.

Мантуров отметил, что 40% доходов планируется получить, прежде всего, от продажи билетов.

«Другим существенным источником дохода в рамках проведения ЭКСПО является выручка от коммерческой деятельности. По оценкам, она достигнет 42% от операционных доходов», — заявил глава Минпромторга.

Министр также отметил, что Екатеринбург — крупнейший в Уральском регионе транспортный узел. Авиаперелёт из Москвы до уральской столицы составляет всего 2 часа, на поезде — сутки. В городе нет проблем с арендой жилья, с ресторанами, а цены ниже европейских.

«Я уверен, что Российская Федерация готова провести ЭКСПО на высшем уровне. Рекомендую вам лично убедиться в уровне нашей подготовки, посетив чемпионат мира по футболу», — заявил в завершение своего выступления Мантуров.

Комиссия международного бюро сегодня работает в России четвёртый и заключительный день. Весь график связан с Москвой, в частности, он предусматривает встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, премьером РФ Дмитрием Медведевым, со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и представителями политических партий РФ. В начале недели представители МБВ также посетили Екатеринбург. Окончательное решение о стране, которая примет ЭКСПО-2025, будет принято на генеральной ассамблее МБВ в ноябре этого года.