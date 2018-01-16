Евгений Куйвашев готов поддержать отмену прямых выборов в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

Сегодня на пресс-конференции «Старт года» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что поддержит решения муниципальных депутатов Екатеринбурга и Нижнего Тагила, если те откажутся от прямых выборов мэра. По мнению главы региона, в тех городах, где градоначальник выбирается на конкурсной основе, конфликты между исполнительной и законодательной властью отсутствуют.

«Решать будут депутаты муниципалитетов, как решат, ту сторону и поддержим. Я встречался там, где мы имеем выбранных мэров через процедуру конкурса. Подотчётность мэра органу МСУ стала больше. Есть реальный рычаг влияния на исполнительный орган власти у депутатов. Отсутствует конфликт. Это важно и положительно влияет на развитие муниципалитета. Я не хочу говорить прогнозы. Если депутаты примут такое решение, я против не буду», — отметил Куйвашев.

В Свердловской области «советская система» выборов глав введена во всех муниципалитетах, кроме Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Вопрос об отмене прямых выборов мэров в этих городах неоднократно поднимался на уровне Законодательного собрания Свердловской области. Ранее мэр Нижнего Тагила Сергей Носов крайне резко высказывался о принятии «советской» системы.