Евгений Куйвашев рассказал, при каких условиях снова займёт кресло губернатора и кого поддержит на выборах мэра в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на итоговой пресс-конференции прокомментировал свои планы по выдвижению на выборах главы региона в 2017 году.

«Для меня определяющим будет доверие президента России Владимира Путина. Как только состоятся необходимые консультации, я приму решение», – сообщил Куйвашев, не уточнив, в ком из действующих политиков он видит себе замену на посту губернатора.

Ранее в числе потенциальных кандидатов на должность свердловского губернатора назывались бывший председатель правительства региона Денис Паслер и глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Прокомментировал Куйвашев и ситуацию с подбором кандидатуры на место последнего. Напомним, полномочия Сергея Носова, избранного в 2012 году на всенародных выборах с результатом в 92% голосов, завершаются осенью следующего года.

«Я поддержу любого кандидата, которого выдвинет “Единая Россия”. Не знаю о планах Сергея Константиновича [Носова], но он человек команды. В следующем году решение будет принято», – отметил свердловский губернатор.

Сегодня Нижний Тагил остаётся единственным муниципалитетом Свердловской области, где глава города с функциями главы администрации муниципалитета избирается на прямых всенародных выборах. Политологи предполагают, что Сергей Носов не станет избираться в мэрию на второй срок. Сейчас в кулуарах обсуждается его возможное назначение на должность губернатора Кемеровской области или сенатора Совета Федерации РФ.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Правда УрФО»