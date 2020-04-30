«Этот апрель войдёт в историю». Чему научил первый месяц самоизоляции Нижний Тагил

Ровно месяц назад, 30 марта, Евгений Куйвашев подписал указ об ограничении передвижения свердловчан: нужно выходить из дома по веской причине, соблюдать дистанцию в 1,5 метра и ездить в машине только по двое. Этот указ о введении в регионе дополнительных мер по борьбе с коронавирусом на фоне других ограничений бизнеса и работы муниципальных учреждений разделил жизнь большинства тагильчан на до и после. Прошёл месяц, и каждый из нас вынес из этого апреля что-то своё, чему-то научился и что-то осознал. Мы объединили большое количество цитат тагильчан об этом месяце. Их очень много, просто полистайте и остановитесь хотя бы на некоторых. Этот материал про то, что мы все очень разные, но живём в одном городе и нам всем сейчас непросто. Возможно, чьи-то слова станут для вас откровением и ресурсом для того, чтобы идти дальше, чтобы ещё немножко потерпеть.

Владислав Пинаев, глава Нижнего Тагила: «Конечно, никто не предполагал, что мы можем столкнуться с такой ситуацией, и многие решения принимались в экстренном режиме. Я хочу поблагодарить наших врачей, Роспотребнадзор, все наши службы и ведомства, которые работают в усиленном режиме, градообразующие предприятия за весомую помощь и всех горожан, кто понимает всю серьёзность ситуации и соблюдает режим самоизоляции. Прошу и в мае не расслабляться и продолжать в том же духе, чтобы не допустить массового распространения коронавируса».

Сергей Овсянников, главный врач Демидовской горбольницы: «Здравоохранение города, можно сказать, радикально перестроено исходя из задач. Максимально мобилизованы все медицинские ресурсы — это и кадры, и материальная база. Значительно возросла нагрузка на медицинский персонал. Мы умеем хорошо оперировать, принимать роды, мы боремся с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сейчас мы научились бороться с инфекционными заболеваниями в масштабах города. И в апреле у нас это получилось только благодаря слаженным и правильным действиям медицины, администрации города, правоохранителей и пониманию происходящего нашими гражданами. Впереди май, выходные и праздничные дни, необходимо также предельно внимательно отнестись к инфекционной безопасности. Если кто-то этого не понимает, то именно сейчас это надо понять!»

Наталья Вахонина, главный редактор агентства новостей «Между строк»: «Этот апрель войдёт в историю! За этот месяц я 3 раза пережила все стадии принятия неизбежного, пройдя отрицание, гнев, торг, депрессию — и так по кругу. Если раньше казалось, что сложно совмещать координацию работы большой и очень активной редакции с семейными делами, то жизнь показала, что нет ничего невозможного. Однозначно занятость моя увеличилась, потому что отделять рабочие дела от домашних я так и не научилась, но, кажется, на карантине нам сидеть ещё долго, так что есть шанс научиться».

Оксана Полякова, владелица центра реабилитации животных и птиц «Зелёный полюс»: «Для нас апрель запомнится отзывчивостью простых людей, посторонних и незнакомых нам. Простые, как правило, небогатые люди помогали нам чем могли, в отличие от государства. А ещё нам помог банк, в котором мы обслуживаемся. Просто, без проволочек и кучи документов, нам перевели деньги на зарплату двум сотрудникам. Вот это я понимаю — помощь!»

Пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское»: «Сотрудники полиции по долгу службы продолжают работу по охране общественного порядка, пресечению преступлений и правонарушений. При этом полицейские регулярно проводят значительную профилактическую работу с населением по соблюдению режима самоизоляции. Обращаясь к жителям нашего города, хочется добавить: берегите себя и своих близких, ответственно отнеситесь ко всем рекомендациям и ограничительным мерам, выходите из дома только в случае крайней необходимости!»

Александр Долгоруков, директор спортшколы «Юпитер»: «Главное сейчас — выжимать максимум пользы от каждой минуты самоизоляции. И нашим спортсменам, которые пытаются сохранить форму дома, и тренерам, и вообще всем нам. Ведь результата можно добиться даже на расстоянии. В этот непростой месяц основными качествами стали терпение и настойчивость. Надо потерпеть, и мы обязательно прорвёмся. Спорт опять станет доступным, и все медали будут нашими!»

Ольга Рыжих, выпускающий редактор ИА «Все новости»: «Из-за самоизоляции я потеряла преддипломную практику и вместо настоящей практики на скорой помощи решаю ситуационные задачки по терапии. Одно из главных открытий за месяц самоизоляции — то, что мы с мужем можем днями напролёт сосуществовать в одной квартире без других людей и при этом не возникает желания убить друг друга, наоборот, всё очень гармонично. Ещё оказалось, что, работая из дома, я более продуктивна, организованна, не запускаю себя (хотя всегда думала, что будет наоборот, если на удалёнку уйду). Так что для меня этот месяц одновременно потрясающе гармоничный и продуктивный, но при этом доводящий до депрессии постоянной неопределённостью будущего и крушением планов.

Павел Безбородов, директор фитнес-клуба «Халк»: «Месяц карантина предоставил уникальную возможность остановиться, сойти с рельс, выдохнуть, осмотреться, свериться с направлением, поправить немного или даже наметить направление для новых рельс. Смазать механизмы, к которым никак не мог попасть на ходу, оглянуться на свою команду и «пассажиров». Проверить маршрутный лист, точку назначения и приготовиться к новому этапу пути. Глядя на наших клиентов, на их глубокую тоску по фитнесу, спорту, движению, у меня не остаётся сомнений в том, что в этот кризис относительно молодая фитнес-индустрия не только сохранится и не исчезнет как рудимент, но и продемонстрирует своё законное место в современной экономике и жизни человека».

Дмитрий Язовских, директор школы № 100: «За апрель я понял, как ценю общение с людьми и как его может не хватать в такие тяжёлые времена. Сейчас школы пустуют, когда, в общем-то, в это время здесь должна кипеть жизнь, звенеть детские голоса. Работают только специалисты, которые обеспечивают бесперебойное функционирование, административно-управленческий персонал, а учителя ведут свои занятия из дома. Мне очень сильно не хватает общения со всеми участниками образовательного процесса. Редкие звонки от родителей на телефон горячей линии — это, конечно, не заменит того очного общения, которые было. Но в то же время я начал ещё больше ценить людей, которые рядом, людей, с которыми мы вместе работаем. И самое главное, я начал ещё больше ценить здоровье. Здоровье — это то, что не купишь ни за какие деньги, если его не будет — все наши телодвижения совершенно бесполезны. Хочется всем пожелать этого здоровья сейчас, в такое непростое время».

Ирина Цветкова, актриса Нижнетагильского драматического театра: «Первое, что я сделала, — провела генуборку дома. Я начала уделять больше времени изучению иностранного языка, смотреть больше фильмов, слушать аудиокниги, лекции. Стала чаще брать в руки гитару, что очень радует. А ещё у нас регулярно проходят съёмки для театрального проекта “Диванный театр”, репетиции онлайн в Zoom. Не хватает общения, встреч, людей. Конечно, сцены, зрителей, любимого театра, цветов! Да-да, цветы от зрителей всегда забирала домой, любовалась ими, а сейчас этого нет, и поэтому у меня появились цветы в горшочках. Их становится всё больше и больше!»

Владислав Смирнов, тренер по плаванию спортшколы «Юпитер»: «Мне кажется, что этот период хорошо показал, кто ходит на тренировки и делает всё осознанно и с удовольствием, а кто лентяй и бездельник. Ибо первые дома занимались самостоятельно, потому что у них есть внутренняя цель и им это в кайф, а вторые придумывали причины. А ещё этот период показал, кто из родителей и воспитанников лёгок на подъём и имеет чувство юмора».

Егор Бычков, директор АН «Между строк»: «На носу 9 Мая. Я понял, что популярная фраза “можем повторить” касается только щедрости на солдатские жизни. Повторить меры поддержки населения и бизнеса, как в Германии и Японии, мы не можем. И мне немного странно оттого, что наша главная национальная идея — Победа в Великой Отечественной войне, но в странах, которые мы победили, люди и до, и во время нынешнего кризиса чувствуют себя гораздо комфортней и ощущают сильную поддержку государства. Чего не скажешь о России».

Руслан Марчевский, директор Нижнетагильского цирка: «Этот месяц поменял отношение к ценностям в жизни. Всем стало понятно, что действительно важно, а без чего жить можно. Всем стало понятно, насколько важна профессия врача. Все наконец увидели их подвиги, которые они и в обычное время совершают ежедневно».

Сергей Селькин, директор Дивизиона «Урал» по персоналу и социальным вопросам: «Апрель стал для ЕВРАЗа месяцем беспрецедентных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на всех наших предприятиях. Список мер очень большой, но важно выделить регулярную санобработку транспорта, столовых, административно-бытовых и производственных помещений, мест массового пребывания людей. Сотрудники старше 65 лет были отправлены на карантин или на больничный, часть офисных работников переведены в режим удалённой работы и обеспечены необходимой техникой, все совещания проводятся удалённо в режиме видеоконференций. Помимо этого, несколько дней назад ЕВРАЗ передал средства индивидуальной защиты для больниц и детских садов Нижнего Тагила и Качканара на 22,5 млн рублей».

Григол Татанашвили, директор ресторана грузинской кухни «Хачапури тётушки Марико»: «Весь этот месяц я работал, потому что не могу позволить себе сидеть дома. Сначала мы работали на доставку в ресторане, затем, когда закрылись, занялись техническими вопросами. Мне эта остановка дала возможность посмотреть назад и понять, что мы сделали за всё это время, найти какие-то недочёты. Ситуация с коронавирусом дала мне понимание того, что то, что я делаю, работает и людям приносит позитивные эмоции. Если уйти от того, что мы людей кормим, мы ещё помогаем им эмоционально. Люди ждут, когда мы запустимся, соответственно, у меня ещё сильнее стимул сделать ресторан лучше и интереснее».

Сергей Федореев, руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле: «Я каждый день выходил на работу, несмотря на введение режима самоизоляции. Скинул за это время 8 кг. Стал однозначно хуже спать и меньше улыбаться, а также пересмотрел своё отношение к дистанционным формам обучения. Раньше я эту форму вообще не принимал, но сейчас в условиях безысходности с ней смирился. Я учусь по программе “100 городских лидеров”, только за 5 дней провёл на дистанте 25 часов».

Александр Акшумов, исполнительный директор ООО «Тагильское пиво»: «Невозможно передвигаться по улице и видеться с родственниками. Ограничение продажи алкоголя с 19:00 до 10:00 привело к тому, что не все могут приобрести продукцию ООО “Тагильское пиво” и крафтовой пивоварни Crazy Brew. Потери пивоваренного завода в объёме продаж продукции составляют уже 25%, а это 37 млн рублей недополученных выплат акциза только за апрель 2020 года — по 18,5 млн рублей в бюджет Нижнего Тагила и федеральный бюджет. Возрастает угроза сокращения производства и, как следствие, возможного сокращения рабочих мест».

Оксана Кузьминых, преподаватель химии и биологии школы № 44: «Апрель привнёс в нашу жизнь новый формат работы с детьми, который имеет как плюсы, так и минусы. Объём работы увеличился, пришлось осваивать новые формы работы, платформы для дистанционного обучения, которые бы дали возможность детям осваивать материал. Не хватает живого общения с детьми. Спасибо родителям, которые сейчас помогают и поддерживают детей. Этот месяц дал понять, что обучение должно быть в школе, когда дети сидят за партами, а учитель объясняет материал вживую».

Камила Мориак, журналист телекомпании «Телекон»: «Апрель мне запомнится закрытыми границами, торговыми центрами и ресторанами. Я даже и представить себе не могла, что такое возможно в современном мире. Впечатлила меня и повсеместная взаимопомощь людей. Тагильчане стали поддерживать предпринимателей, предприниматели — медиков. Если говорить о негативной стороне, то очень обидно, что многие люди остались один на один с проблемами. Образование полностью свалили на плечи родителей, а социально-трудовые отношения — на работодателей. Я уже не говорю про людей, которые и вовсе остались без работы».

Алиса Горшенина, художница: «Из-за коронавируса у меня отменилось много выставок и проектов. Я до сих пор надеюсь, что они когда-нибудь состоятся. В апреле у меня был день рождения, который я не смогла провести со своей семьёй. От этого очень грустно. И вообще неизвестно, когда я смогу их увидеть. Живём в одном городе, но по ощущениям — на разных планетах. На данный момент я живу почти как раньше, у меня есть небольшой запас денег, которого хватит на несколько месяцев, что будет дальше, я не знаю».

Рустам Хайруллин, руководитель центра спортивных субкультур «Прорыв»: «Режим самоизоляции не сократил количество спорта в моей жизни, но сместил его в домашние условия, ведь спортзалы закрыты, на улице тоже долго не позанимаешься. Появилась возможность освоить соцсети. Я начал проводить онлайн-тренировки, прямые эфиры, в которых показываю различные комплексы упражнений — от утренних зарядок до силовых тренировок. В общем, делюсь опытом и знаниями в онлайн-формате».

Алексей Кузнецов, директор рекламного агентства «Медиа Микс»: «В апреле я перешёл в режим “думай и принимай решения быстро”. Проработал варианты дальнейшей судьбы бизнеса и чем ещё мы можем заняться после снятия ограничений. Оптимизировал все затраты, принял решение объединить офис и производство в одном здании».

Владимир Вахрутдинов, руководитель студии красоты «Хамелеон»: «В апреле оборот по услугам у нас просел почти на 45% по отношению к марту. А вот по продажам косметики провал только на 20%, и я считаю это очень хорошим показателем. Он говорит о том, что мы взяли верный курс, создав отдельную группу по косметике и развивая направление доставки. Я понял, что мы будем стараться максимально сохранить коллектив, более того, принимаем на работу администратора. Да, это деньги, но если сейчас не подстроимся под новую реальность, рынок нас сам выкинет и никто не вспомнит о студии. И вообще, я буду держаться за своё детище до последнего».

Наталья Воронина, органистка Нижнетагильской филармонии: «Не хватает прогулок на свежем воздухе. А в целом скучать некогда: занимаюсь на своём электронном органе, готовлю новые программы, радую семью вкусными блюдами. Вспомнила хорошо забытое старое — занялась рукоделием. Сначала сшила маски, потом халатик для дочки, теперь тружусь над детской ветровкой. Очень жду своих (и не только) концертов. Считаю, что время, проведённое с семьёй, бесценно, ведь часто из-за работы некогда общаться. В общем, не унываем, надеемся на лучшее!»

Роман Брилёв, актёр Нижнетагильского театра кукол: «Прежде всего, как артисту, мне не хватает творчества! Безумно скучаю по театру, его уютной сцене. Но мы с коллегами продолжаем творить, даже находясь дома на самоизоляции: снимаем сказки, сами монтируем видео, выкладываем в соцсети театра. А ещё читаем книги, на которые раньше не хватало времени, смотрим фильмы. В общем, без дела не сидим».

Анна Земзюлина, заместитель директора гриль-бара «Маринад»: «В разгар коронакризиса я, как простой человек, и мы, как предприятие общественного питания, особо не ждём никакой помощи извне. С ужасом и болью наблюдаю, как закрываются заведения нашей отрасли. Силы не сдаваться и переживать этот месяц даёт наша команда и наши гости. Люди — главная ценность! Они очень трогательно нас поддерживают и искренне верят в то, что всё будет хорошо. Мы не можем их подвести. Мы просто не имеем права».

Алёна Галкина, руководитель театра-студии «Зеркало» ГДДЮТ: «Больше всего на самоизоляции не хватает обмена энергией с другими людьми. Я понимаю, что этого же катастрофически не хватает и детям. Мы, конечно, с ними встречаемся в Zoom, проводим там репетиции, они показывают свои самостоятельные этюды, но это совсем не то. Если говорить лично про себя, я получаю невероятное наслаждение от безмерного количества шикарных спектаклей, которые идут онлайн. Театры мира просто великолепны в этом своём альтруизме».

Евгений Комухин, куратор галереи Space Place: «Стал много работать из дома, но это не очень отличается от работы в офисе. Отдельная комната, компьютер, интернет — всё так же. Да, конечно, я скучаю по выставкам, но я в предвкушении новых проектов! Это меня отвлекает. А затворнический образ жизни мне в целом по душе».

Татьяна Вахонина, преподаватель иностранных языков: «За первый месяц карантина мои занятия онлайн только улучшились. Сейчас люди более сосредоточены во время уроков и намного чаще делают домашние задания. Многие ученики за этот месяц успели то, на что обычно уходит гораздо больше месяцев».

Юлия Пиляй, художник-бутафор Нижнетагильского театра кукол: «Для меня карантин стал творческим толчком. Сейчас появилось много интересных онлайн-марафонов, которые вдохновляют на творчество. Очень приятно заниматься искусством в компании, пусть и виртуальной».

Александр Есенин, куратор «Эйнштейн PARTY»: «За этот месяц я понял, как сильно соскучился по игрокам. У нас каждый вечер проходят онлайн-игры, но публика не так радостно восприняла их, как мы задумывали. Люди постоянно пишут о том, как им не хватает живых встреч».

Алла Дементьева, стилист: «Ритм жизни изменился в худшую сторону. Из-за карантина я не могу посещать спортзал. Дома заниматься нет возможности. В связи с этим уже начались проблемы со спиной. У меня была назначена операция на середину апреля, но её отменили, сказали: «Станет плохо — вызывайте скорую, тогда дежурный врач прооперирует» (а не тот, кого я выбирала по рекомендации). А я готовилась, сдала анализы и прошла платные обследования, результаты которых теперь будут неизвестны. Также финансово очень всё нестабильно. Работы практически нет! Как дальше будет? Страшно подумать».

Ксения Баданина, научный сотрудник Нижнетагильского музея изобразительных искусств: «Месяц оказался для меня полезным. Так как наш музей продолжает работу онлайн, то я начала изучать новые форматы работы с соцсетями. Ещё я стала больше ценить реальность. Хотя музеи Нижнего Тагила сейчас закрыты, но зато есть возможность виртуально пройтись по крупнейшим музеям мира, и это здорово».

Игорь Гапонов, руководитель поискового отряда «Скорпион»: «Поисков меньше не стало. В эту субботу был поиск в Лае, скоро поедем в Кушву. Но что касается лично меня, то сейчас я стал больше времени уделять себе. И главное, чаще проводить время с семьёй».

Наталья Окань, управляющая гостиницей «Солнечная»: «Закрылись, не работаем, выполняем указы губернатора по самоизоляции. С 25 марта было максимум 7 звонков, причём в основном пытались заселиться тагильчане. Держать из-за одного человека персонал мы не можем. У нас есть свои обязательства — и зарплата, и коммунальные платежи. Написали во всевозможные инстанции и службы с просьбой приостановить действие договоров. По аренде нас пока не особо дёргают».

Сергей Козин, руководитель клуба семейного отдыха «Арсенал»: «Написал обращение к губернатору и мэру, оно было подписано несколькими организациями, занятыми в досугово-развлекательной сфере. Мы просили снять ограничения, когда в Нижнем Тагиле ещё не было диагностировано больных коронавирусом. Сделали это для того, чтобы на руках были аргументы для проведения переговоров с арендодателями об арендных каникулах. Сегодня многие клиенты просят провести праздник для их детей втихаря, но мы отказываем, не рискуем».

Александр Дементьев, ведущий праздников: «У меня пока всё так же, за исключением переноса трёх мероприятий, продолжаю готовиться к свадебному сезону, придумал себе собственный марафон по выполнению целей. В феврале было ещё и пополнение в семье, и так как сейчас не работает офис, нет встреч по текущим проектам, то практически всё время провожу с дочкой и женой».

Михаил Бояркин, лидер тагильских коммунистов: «Предприятие, на котором я работаю, не останавливалось ни на один день, так как относится к пищевой отрасли, — это ООО «Тагильское пиво». Сам я последние 2,5 недели нахожусь в отпуске, делаю ремонт в квартире. Общественная работа не прекращается, хотя ведётся сейчас не так активно, как раньше. Анализируем ситуацию и строим планы для дальнейшей работы».

Юлия Дудакова, владелица и тренер фитнес-клуба «Телостроитель»: «Я/Мы не унываем. Вывела администраторов на удалённую работу, так как мы запустили проект “ON-LINE фитнес-клуб Телостроитель”, где собрали в одном месте тренировки, досуговые развлечения и полезные лекции. Сейчас готовим к запуску экспресс-марафон “Sкинь лишнее”, будем стройнеть и избавляться от хлама в жизни и доме. Работа кипит, и мы не намерены останавливаться».

Виктор Куклин, директор по развитию сети «Модный город»: «Уже месяц запрещено работать непродуктовой рознице. Весенний сезон пропущен, и обувь, которая была закуплена для него, просто останется лежать мёртвым грузом до осени, а это значительный объём денежных средств. При этом далеко не все арендодатели идут на сильное снижение арендной платы. Большинство сотрудников сидят дома без дела и проводят дни в режиме “диван — холодильник”. Чтобы занять хоть какую-то часть людей, мы начали торговать обувью через “ВКонтакте”— в группе можно выбрать себе пару и после созвона с магазином забрать её».

Галина Притчина, хозяйка цветочного бизнеса: «Сейчас доставок больше, чем в первые дни самоизоляции, многие хотят поддержать близких в этот сложный период и заказывают для них цветы. Но теперь возникают перебои с поставками цветка — транспортные компании отказываются гнать полупустые фуры, в то же время многие плантации понесли серьёзные убытки и сегодня не могут выполнить весь объём заказов. Пока сложновато, но мы не отчаиваемся и решаем проблемы по мере их поступления».

Анатолий Толстов, директор компании «Антолл»: «В “Антолле” всё очень хорошо, за месяц самоизоляции у меня выросли обороты по бытовой химии, канцтоварам и спецодежде, а также по многоразовым маскам и перчаткам. Сейчас многие сидят дома, им нужна бытовая химия и антисептики. Канцтоваров стали больше брать, потому что все специализированные магазины по продаже таких товаров сегодня закрыты. Весна в этом году ранняя, поэтому летняя спецодежда у меня стала продаваться раньше, соответственно, обороты выросли по сравнению с апрелем прошлого года. Промышленные предприятия ведь не останавливаются, они продолжают работать».