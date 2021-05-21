«Это же экстремальный аттракцион». Владелец сломавшейся в парке им. Бондина карусели прокомментировал поломку

Директор «Тагильских аттракционов» Илья Коньшин прокомментировал АН «Между строк» поломку аттракциона «Бумеранг», из-за которой посетителям пришлось висеть вниз головой несколько минут. Инцидент произошёл 15 мая в парке им. Бондина. Из-за технической неисправности семь детей несколько минут были вынуждены висеть вниз головой.

«Это была штатная ситуация, ничего особенного нет. Видимо, был перепад напряжения либо перепад температур. <...> Это экстремальный аттракцион, в этом ничего такого нет. Люди идут на аттракцион, чтобы получить экстрим. Вчера на него было ещё больше народу, чем в обычные дни», — поделился с журналистом Илья Коньшин.

По его словам, ситуацию устранили в течение двух минут. Мужчина отмечает, что инцидент ещё раз доказал безопасность аттракциона.

«Аттракцион “Бумеранг” — первый аттракцион в Нижнем Тагиле, который прошёл госэкспертизу, получил паспорт, номер и документы, подтверждающие, что он безопасен. О какой безопасности мы говорим?» — рассказал директор «Тагильских аттракционов».

Также он отметил, что никто из посетителей не потребовал компенсации.