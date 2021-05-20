Происшествия

В парке им. Бондина из-за поломки аттракциона детям пришлось висеть вниз головой несколько минут (ВИДЕО)

20.05.2021 19:27
В парке им. Бондина из-за поломки аттракциона детям пришлось висеть вниз головой несколько минут (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле сломался аттракцион «Бумеранг», на котором в этот момент находилось семь человек. Посетители несколько минут висели вниз головой на аттракционе и не могли выбраться. Инцидент произошёл 15 мая в парке им. Бондина. 

«Моя дочь с подругами отдыхали в парке им. Бондина, катались на аттракционах. Вот видео одного из них. Пять минут вниз головой! Могли бы детям вернуть деньги, но нет», рассказала паблику «Инцидент Нижний Тагил» Наталья.

Директор парка Юлия Журавлёва пояснила АН «Между строк», что эти аттракционы находятся в собственности ООО «Тагильские аттракционы». Оперативный комментарий владельца получить не удалось.

Видео: «Инцидент Нижний Тагил»
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