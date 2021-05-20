В парке им. Бондина из-за поломки аттракциона детям пришлось висеть вниз головой несколько минут (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле сломался аттракцион «Бумеранг», на котором в этот момент находилось семь человек. Посетители несколько минут висели вниз головой на аттракционе и не могли выбраться. Инцидент произошёл 15 мая в парке им. Бондина.

«Моя дочь с подругами отдыхали в парке им. Бондина, катались на аттракционах. Вот видео одного из них. Пять минут вниз головой! Могли бы детям вернуть деньги, но нет», — рассказала паблику «Инцидент Нижний Тагил» Наталья.

Директор парка Юлия Журавлёва пояснила АН «Между строк», что эти аттракционы находятся в собственности ООО «Тагильские аттракционы». Оперативный комментарий владельца получить не удалось.