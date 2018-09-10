Происшествия

«Это всё наглая ложь». Сотруднице УВД Нижнего Тагила грозит три года тюрьмы за незаконное проникновение в квартиру новой жены экс-супруга 

10.09.2018 16:30
«Это всё наглая ложь». Сотруднице УВД Нижнего Тагила грозит три года тюрьмы за незаконное проникновение в квартиру новой жены экс-супруга 

О том, что на неё заведено уголовное дело за незаконное проникновение в жилище с использованием служебного положения, сотрудница полиции Нижнего Тагила Наталья Созинова узнала, находясь в служебной командировке в Екатеринбурге по охране порядка во время ЧМ-2018. В начале года женщина ездила в Пермь к своему бывшему мужу (в прошлом тоже полицейскому), чтобы уладить вопрос о разделе общего автомобиля. Экс-супруга дома не оказалось, но дверь в тамбур, отделяющий две квартиры на общей площадке, открыла 15-летняя дочь его сожительницы.
По версии обвинения, Созинова представилась участковой, а после того как девочка-подросток пустила полицейского за порог, оттолкнула школьницу и ворвалась в квартиру.

«По словам девочки, я её толкнула в живот, забежала в квартиру и начала там что-то фотографировать. Но это всё наглая ложь, рассказала АН “Между строк” Наталья. Девочка открыла мне дверь, даже не спрашивая, кто там. На мне была длинная лисья шуба, норковая шапка, ну вылитый сотрудник полиции. Она меня сама пригласила в этот тамбур. Мы познакомились, постояли, спокойно пообщались. Я взяла номер телефона её мамы, она записала мой, и я ушла».

Как позже выяснилось, новая возлюбленная её экс-супруга Марина Бабушкина работает в полиции Екатеринбурга в должности участкового уполномоченного. Вечером женщины созвонились, но конструктивного диалога не получилось, и в этот же день Бабушкина написала на Созинову заявление в полицию. Тагильчанка считает, что мать девочки специально попросила девочку дать на неё обличающие показания из-за ревности. 

5 сентября Наталья Созинова пришла в отдел кадров, чтобы ознакомиться с приказом о выходе на пенсию по выслуге лет.

«Меня ознакомили с приказом, выдали трудовую книжку, но до 30 октября я ещё фактически являюсь сотрудником полиции и в настоящий момент нахожусь в отпуске, поясняет Наталья. В этот момент ко мне подходит [начальник нижнетагильской полиции Вячеслав] Шведчиков и подаёт документ о принудительном приводе в Следственный комитет в Пермь».

Сотрудники управления собственной безопасности МВД посадили Созинову в машину и доставили в следственный отдел по Мотовилихинскому району Перми.   

«Следователь Артур Абдулов начал мне высказывать, почему я не являюсь по повесткам и что он ещё мне покажет, кто в доме хозяин. Он так и сказал: “Вы всего лишь какая-то участковая, а я в своём возрасте уже старший следователь». Ну, я не выдержала и ответила, что “при нашем кадровом голоде дыру заткнули, видимо, вами”. После составления протокола мне разрешили пообщаться с адвокатом, после чего доставили в ОП № 4 Перми. В отделе полиции у меня взяли отпечатки пальцев, сфотографировали, изъяли личные вещи. Потом посадили в комнату с прикрученными к полу табуреткой и столом. Я всю ночь проревела, так как знаю, что никаких законов я не нарушала и что это задержание незаконно само по себе. Я понимала, что если я сейчас правды не найду, то потом всё равно её добьюсь», вспоминает женщина.

После задержания Созинова несколько часов просила оказать ей медицинскую помощь из-за сильной зубной боли, но скорую ей вызвали только в ИВС.   

Женщина не понимает до конца, что явилось причиной такого усердия пермских коллег: личная обида следователя или связи Марины Бабушкиной. В том, что её дело сфабриковано и рассматривается предвзято, тагильчанка уверена. Так, несмотря на отсутствие опасности для общества обвиняемой, следствие попросило для неё меру пресечения в виде заключения под стражу.

По словам адвоката Олега Загребина, о том, что Созинова отталкивала девочку и размахивала служебным удостоверением, потерпевшая вспомнила только через восемь месяцев после инцидента. Защитник также говорит, что за 20 лет практики в юриспруденции «впервые видит такой беспредел».

 «Эти моменты потерпевшая вспомнила лишь через значительный промежуток времени. Моя подзащитная расценивает это как ложь со стороны девушки в целях оказания воздействия при рассмотрении дела в гражданском суде и в качестве мести за якобы высказанные оскорбления в адрес её мамы», пояснил адвокат. 

7 сентября Мотовилихинский райсуд Перми отклонил ходатайство следствия и оставил женщину под подпиской о невыезде. Однако сотрудница полиции из Нижнего Тагила опасается, что в дальнейшем её дело может рассматриваться необъективно и она получит судимость за преступление, которого не совершала. Максимальное наказание по статье — три года лишения свободы.

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