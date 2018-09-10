«Это всё наглая ложь». Сотруднице УВД Нижнего Тагила грозит три года тюрьмы за незаконное проникновение в квартиру новой жены экс-супруга 

О том, что на неё заведено уголовное дело за незаконное проникновение в жилище с использованием служебного положения, сотрудница полиции Нижнего Тагила Наталья Созинова узнала, находясь в служебной командировке в Екатеринбурге по охране порядка во время ЧМ-2018. В начале года женщина ездила в Пермь к своему бывшему мужу (в прошлом тоже полицейскому), чтобы уладить вопрос о разделе общего автомобиля. Экс-супруга дома не оказалось, но дверь в тамбур, отделяющий две квартиры на общей площадке, открыла 15-летняя дочь его сожительницы.

По версии обвинения, Созинова представилась участковой, а после того как девочка-подросток пустила полицейского за порог, оттолкнула школьницу и ворвалась в квартиру.

«По словам девочки, я её толкнула в живот, забежала в квартиру и начала там что-то фотографировать. Но это всё наглая ложь, — рассказала АН “Между строк” Наталья. — Девочка открыла мне дверь, даже не спрашивая, кто там. На мне была длинная лисья шуба, норковая шапка, ну вылитый сотрудник полиции. Она меня сама пригласила в этот тамбур. Мы познакомились, постояли, спокойно пообщались. Я взяла номер телефона её мамы, она записала мой, и я ушла».

Как позже выяснилось, новая возлюбленная её экс-супруга Марина Бабушкина работает в полиции Екатеринбурга в должности участкового уполномоченного. Вечером женщины созвонились, но конструктивного диалога не получилось, и в этот же день Бабушкина написала на Созинову заявление в полицию. Тагильчанка считает, что мать девочки специально попросила девочку дать на неё обличающие показания из-за ревности.

5 сентября Наталья Созинова пришла в отдел кадров, чтобы ознакомиться с приказом о выходе на пенсию по выслуге лет.

«Меня ознакомили с приказом, выдали трудовую книжку, но до 30 октября я ещё фактически являюсь сотрудником полиции и в настоящий момент нахожусь в отпуске, — поясняет Наталья. — В этот момент ко мне подходит [начальник нижнетагильской полиции Вячеслав] Шведчиков и подаёт документ о принудительном приводе в Следственный комитет в Пермь».

Сотрудники управления собственной безопасности МВД посадили Созинову в машину и доставили в следственный отдел по Мотовилихинскому району Перми.

«Следователь Артур Абдулов начал мне высказывать, почему я не являюсь по повесткам и что он ещё мне покажет, кто в доме хозяин. Он так и сказал: “Вы всего лишь какая-то участковая, а я в своём возрасте уже старший следователь». Ну, я не выдержала и ответила, что “при нашем кадровом голоде дыру заткнули, видимо, вами”. После составления протокола мне разрешили пообщаться с адвокатом, после чего доставили в ОП № 4 Перми. В отделе полиции у меня взяли отпечатки пальцев, сфотографировали, изъяли личные вещи. Потом посадили в комнату с прикрученными к полу табуреткой и столом. Я всю ночь проревела, так как знаю, что никаких законов я не нарушала и что это задержание незаконно само по себе. Я понимала, что если я сейчас правды не найду, то потом всё равно её добьюсь», — вспоминает женщина.

После задержания Созинова несколько часов просила оказать ей медицинскую помощь из-за сильной зубной боли, но скорую ей вызвали только в ИВС.

Женщина не понимает до конца, что явилось причиной такого усердия пермских коллег: личная обида следователя или связи Марины Бабушкиной. В том, что её дело сфабриковано и рассматривается предвзято, тагильчанка уверена. Так, несмотря на отсутствие опасности для общества обвиняемой, следствие попросило для неё меру пресечения в виде заключения под стражу.

По словам адвоката Олега Загребина, о том, что Созинова отталкивала девочку и размахивала служебным удостоверением, потерпевшая вспомнила только через восемь месяцев после инцидента. Защитник также говорит, что за 20 лет практики в юриспруденции «впервые видит такой беспредел».

«Эти моменты потерпевшая вспомнила лишь через значительный промежуток времени. Моя подзащитная расценивает это как ложь со стороны девушки в целях оказания воздействия при рассмотрении дела в гражданском суде и в качестве мести за якобы высказанные оскорбления в адрес её мамы», — пояснил адвокат.

7 сентября Мотовилихинский райсуд Перми отклонил ходатайство следствия и оставил женщину под подпиской о невыезде. Однако сотрудница полиции из Нижнего Тагила опасается, что в дальнейшем её дело может рассматриваться необъективно и она получит судимость за преступление, которого не совершала. Максимальное наказание по статье — три года лишения свободы.