Общество

«Это всё должно выглядеть эстетично». В Нижнем Тагиле создадут долгосрочный план по масштабному озеленению города

09.10.2020 16:12
«Это всё должно выглядеть эстетично». В Нижнем Тагиле создадут долгосрочный план по масштабному озеленению города

В Нижнем Тагиле создали рабочую группу, которая разработает долгосрочную программу по озеленению города. В неё войдут представители мэрии, депутаты гордумы, архитекторы и ландшафтные дизайнеры. Необходимость создания единого плана по комплексному озеленению Тагила назрела давно. Уже несколько лет подряд оно сводится лишь к высаживанию цветов в общественных местах, а также к кронированию и валке деревьев, считают депутаты. 

«Если вы проедете мимо Рогожинского кладбища, где кронировали тополя, которые идут вдоль дороги, то увидите какие-то торчащие из земли брёвна. Их кронировали таким образом, что они после этого просто не выжили. И таких мест масса. Я считаю, в любом деле всегда должен быть профессиональный подход. Нужно понимать, какие деревья могут прижиться и нормально расти в нашем климате. Это первое. Второе они должны гармонировать с городской архитектурой. То есть это всё должно выглядеть эстетично. И третье это всё должно также укладываться в те железные коммуникации, которые проходят сверху, под землёй и сбоку. То есть тут должен быть комплексный подход, а не так: давайте все вместе возьмём в руки лопаты, черенки и пойдём что-нибудь посадим. Нет, это серьёзный вопрос», рассказал АН «Между строк» председатель думской комиссии по горхозяйству Денис Корякин.

Депутат отметил, что в первую очередь, на его взгляд, следует озеленить гостевые маршруты, а также те, по которым проходит общественный транспорт. Кроме того, необходимо ввести санкции в отношении руководства компаний, которые не ухаживают за доверенными им деревьями, считает народный избранник.

«И самое главное, почему нужна именно долгосрочная программа,  деревья растут очень долго. Вопрос идёт не на месяцы, можно его по пятилеткам разделить. Дерево нужно сначала в питомнике вырастить, затем высадить и следить за тем, чтобы оно прижилось, несколько лет ухаживать за ним. То есть если мы сейчас захотим реально поменять облик города, то мы придём к нему в лучшем случае лет через 10», добавил Денис Корякин.

По информации пресс-службы мэрии, итогом работы группы станет документ, на основании которого в дальнейшем будет осуществляться комплексное озеленение Нижнего Тагила. Возглавит коллегиальный орган замглавы администрации по горхозяйству и строительству Егор Копысов.

«Предполагаем, что программа будет включать общую концепцию, этапы и средства реализации. Будем рассматривать опыт других городов, решать, какие деревья и где необходимо высадить, какой они должны быть породы, какой высоты, как будут влиять на освещение и так далее. Всё будет описано в программе. Озеленение города требует системного подхода», прокомментировал агентству Егор Копысов.

Напомним, в ближайшие годы тагильские чиновники планируют восстановить тепличное хозяйство муниципалитета. После ремонта теплиц и организации отопления на территории питомника можно будет выращивать около 300 тысяч корней цветочной рассады для клумб. Сегодня на территории питомника выращивают молодые яблони, рябины, берёзы, кизильник, липы и серебристые тополя. Ими украшают дворы, парки и скверы Нижнего Тагила.

 

Фото: ntagil.org
Copyright
Telegram mstrok.ru