«Это всё должно выглядеть эстетично». В Нижнем Тагиле создадут долгосрочный план по масштабному озеленению города

В Нижнем Тагиле создали рабочую группу, которая разработает долгосрочную программу по озеленению города. В неё войдут представители мэрии, депутаты гордумы, архитекторы и ландшафтные дизайнеры. Необходимость создания единого плана по комплексному озеленению Тагила назрела давно. Уже несколько лет подряд оно сводится лишь к высаживанию цветов в общественных местах, а также к кронированию и валке деревьев, считают депутаты.

«Если вы проедете мимо Рогожинского кладбища, где кронировали тополя, которые идут вдоль дороги, то увидите какие-то торчащие из земли брёвна. Их кронировали таким образом, что они после этого просто не выжили. И таких мест масса. Я считаю, в любом деле всегда должен быть профессиональный подход. Нужно понимать, какие деревья могут прижиться и нормально расти в нашем климате. Это первое. Второе — они должны гармонировать с городской архитектурой. То есть это всё должно выглядеть эстетично. И третье — это всё должно также укладываться в те железные коммуникации, которые проходят сверху, под землёй и сбоку. То есть тут должен быть комплексный подход, а не так: давайте все вместе возьмём в руки лопаты, черенки и пойдём что-нибудь посадим. Нет, это серьёзный вопрос», — рассказал АН «Между строк» председатель думской комиссии по горхозяйству Денис Корякин.

Депутат отметил, что в первую очередь, на его взгляд, следует озеленить гостевые маршруты, а также те, по которым проходит общественный транспорт. Кроме того, необходимо ввести санкции в отношении руководства компаний, которые не ухаживают за доверенными им деревьями, считает народный избранник.

«И самое главное, почему нужна именно долгосрочная программа, — деревья растут очень долго. Вопрос идёт не на месяцы, можно его по пятилеткам разделить. Дерево нужно сначала в питомнике вырастить, затем высадить и следить за тем, чтобы оно прижилось, несколько лет ухаживать за ним. То есть если мы сейчас захотим реально поменять облик города, то мы придём к нему в лучшем случае лет через 10», — добавил Денис Корякин.

По информации пресс-службы мэрии, итогом работы группы станет документ, на основании которого в дальнейшем будет осуществляться комплексное озеленение Нижнего Тагила. Возглавит коллегиальный орган замглавы администрации по горхозяйству и строительству Егор Копысов.

«Предполагаем, что программа будет включать общую концепцию, этапы и средства реализации. Будем рассматривать опыт других городов, решать, какие деревья и где необходимо высадить, какой они должны быть породы, какой высоты, как будут влиять на освещение и так далее. Всё будет описано в программе. Озеленение города требует системного подхода», — прокомментировал агентству Егор Копысов.

Напомним, в ближайшие годы тагильские чиновники планируют восстановить тепличное хозяйство муниципалитета. После ремонта теплиц и организации отопления на территории питомника можно будет выращивать около 300 тысяч корней цветочной рассады для клумб. Сегодня на территории питомника выращивают молодые яблони, рябины, берёзы, кизильник, липы и серебристые тополя. Ими украшают дворы, парки и скверы Нижнего Тагила.