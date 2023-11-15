«Это всё было на эмоциях, а Бруно просто выполнял мои команды». Хозяйка питбуля, который поймал магазинного воришку в Нижнем Тагиле, рассказала о своём питомце 

Питбуль Бруно в семье тагильчанки Евгении, по её словам, появился совершенно случайно. Девушка пришла в одну из местных ветклиник со своим котом и увидела там измождённого пса.

«Это было 6 лет назад, мне тогда было 17 лет. Как мы потом узнали, Бруно участвовал в подпольных собачьих боях, но хозяев он не устраивал, и они привезли его усыпить. Тогда мы решили, что заберём его с собой, откормим, вылечим и отдадим в хорошие руки, но вот так и не отдали, поскольку семья очень к нему привыкла. Изначально его звали Буч, но я дала ему новую кличку — Бруно», — рассказала АН «Между строк» Евгения.

После этого девушка начала интересоваться кинологией и дрессировкой собак, изучала профильную литературу. Потом у Бруно появилась подружка Нора, тоже питбуль.

«Бруно знает много команд, к людям очень добр, но по команде работает. А вот других собак не любит (видимо, сказывается бойцовское прошлое), хотя с Норой у них крепкая дружба», — говорит тагильчанка.

Изначально Евгения работала в круглосуточном магазине «Жизньмарт» продавцом, но после того, как они с Бруно первый раз предотвратили кражу, директор предложил девушке перевестись в охрану с повышением зарплаты.

«В тот вечер я сидела в подсобном помещении и смотрела в камеры наблюдения. Заметила, как молодой человек вышел с корзиной, отвязала собаку и побежала за ним. Это всё было на эмоциях, а Бруно просто выполнял мои команды. Парень не на шутку испугался, и я отобрала корзину. Потом мне в полиции сказали, что у этого воришки за спиной уже несколько судимостей и, скорее всего, его посадят», — вспоминает Евгения.

Напомним, инцидент произошёл вечером 6 ноября в торговой точке на улице Вязовской, 3. Молодой человек набрал полную корзину продуктов, но оплачивать их не стал, а сразу вышел на улицу. Видео с задержанием воришки Евгенией и Бруно широко разошлось в Сети.