Хвостатый сотрудник месяца. В Нижнем Тагиле пёс предотвратил кражу из продуктового магазина (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле служебная собака сотрудника охраны отвоевала украденную из магазина «Жизньмарт» корзинку с продуктами. Инцидент произошёл вечером 6 ноября в торговой точке на улице Вязовской, 3. Как пояснили АН «Между строк» сотрудники, хотя воровство из магазина происходит регулярно, к помощи питбуля по кличке Бруно они прибегают впервые.

«К нам в магазин пришёл мужчина, набрал полную корзину продуктов и не расплатился, вышел на улицу и попытался сбежать. На выручку пришёл наш верный пёс по кличке Бруно. Мы наняли его на работу месяц назад вместе с его хозяйкой в качестве охраны. Он не нападал на мужчину, его целью была корзинка с продуктами. Когда вор бросил её, пёс тут же прекратил преследование. Он очень хороший и послушный мальчик», — рассказал АН «Между строк» директор магазина Владимир.

Отметим, в «Жизньмарт» установлены кассы самообслуживания, которые позволяют клиентам приобрести товары без привлечения продавцов-кассиров. Этим часто пользуются преступники, надеясь пронести товар мимо кассы.

В руководстве магазина подтвердили, что по факту случившегося уже обратились в полицию. В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» на момент публикации ситуацию не прокомментировали. По информации Telegram-канала Mаsh, на днях сотрудники полиции установили личность злоумышленника и навестили его по месту жительства.