«Это твёрдая пятёрка». Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев впервые отчитался перед депутатами о своей работе

Сегодня, 27 июня, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев впервые отчитался перед местными депутатами о своей работе, а также деятельности администрации за 2018 год. В прошлом году городом управляли сразу два политика — Сергей Носов, которого в мае отправили в качестве врип губернатора в Магаданскую область, и Владислав Пинаев. Последний за 8 месяцев руководства, по мнению депутатов, показал себя грамотным руководителем, который «умеет добиваться выделения Тагилу денег без истерик». Депутаты избрали Пинаева мэром осенью 2018 года. Сегодня те же 28 человек дали его работе удовлетворительную оценку.

«Я высоко оцениваю его деятельность на посту главы города, — сказал АН “Между строк” председатель думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв. — Мы поставили Владиславу Пинаеву удовлетворительно. Это не тройка, как в школе, а твёрдая пятёрка. В 2013 году мы перешагнули барьер в 10 млрд рублей, это доходная часть была. В 2014 году упали до 8 млрд, в 2015-м — 8 млрд с хвостиком, в 2016 году — чуть больше 10 млрд рублей. А вот при Пинаеве мы перешагнули планку в 12 млрд рублей, а затем ещё и улучшили данный результат, увеличив доходную часть до 13,7 млрд рублей — впервые за всю историю Нижнего Тагила».

Народные избранники оценили и то, что с начала работы Пинаева на посту мэра в Нижнем Тагиле активно велась работа по снижению расходных обязательств и сокращению кредиторской задолженности. К 1 апреля 2019 года чиновники сократили её до 2,7 млрд рублей.

«Нет истерик со стороны нашего главы города в сторону областных властей, — отмечает депутат от фракции “Единая Россия” в думе. — И в то же время ему удаётся добиваться достаточно хороших результатов. Город развивается. Хотя какое бремя свалилось на Пинаева? Благодаря стараниям его предшественника, город нахапал долгов таких размеров, каких ранее в Тагиле не было. Долги по “Светлому городу” будут платить и наши дети, перекредитовывались тогда только. И вот сегодня Пинаев совмещает и погашение долгов, и развитие города, и подготовку к 300-летию. Он не побоялся, взялся за всё это и нормально справляется, по крайней мере пока».

Редакция АН «Между строк», как и депутаты гордумы, ознакомилась с отчётом о деятельности Владислава Пинаева и его подчинённых и сделала несколько интересных выдержек из него.

Средняя зарплата в Нижнем Тагиле в прошлом году достигла 37 тыс. рублей, это почти на 2 тыс. рублей больше, чем в 2017 году. Самые высокие заработные платы зафиксированы в обрабатывающем производстве, строительстве, в сфере информации и связи, а также в финансовой и научной деятельности. В остальных областях зарплата была ниже, чем в среднем по городу. При этом тагильчане стали чаще оформлять ипотечные кредиты. За 2018 год банки предоставили жителям 2994 жилищных кредита на общую сумму 3,87 млрд рублей.

На территории города работают 18 предприятий и цехов по производству продуктов питания, 10 крестьянско-фермерских хозяйств. Производством хлеба и хлебобулочных изделий занимаются 6 местных товаропроизводителей. Самый крупный из них — «Нижнетагильский хлебокомбинат» — выпускает 27 тонн в сутки. Ежегодно в Нижнем Тагиле производится также 300 тонн мороженого, 3500 тонн кондитерских изделий, более 700 тонн рыбной продукции, 5800 декалитров пенного напитка, разливается 15 тыс. тонн питьевой воды.

В 2018 году в Нижнем Тагиле продолжалась работа по борьбе с бездомными животными. За 12 месяцев удалось отловить 1509 собак. Их поимкой занимались сотрудники «Службы отлова безнадзорных животных» и «Универсалремонта» из Артёмовского, а также местный благотворительный фонд «Добрые руки». Департаментом ветеринарии Свердловской области на это было выделена субвенция в размере 8,3 млн рублей. В 2019 году в Тагиле поймали более 400 бродячих собак. С 2020 года отловленных псов после стерилизации и чипирования будут привозить обратно в тот же район города, где они ранее были пойманы. Из-за недостатка денежных средств и изменений в законодательстве сотрудники мэрии пообещали депутатам в следующем году «социальный взрыв», так как после стерилизации и возвращения на улицу собаки не перестанут нападать на тагильчан.

Сегодня смертность в Нижнем Тагиле превышает рождаемость. Основными причинами смерти являются онкологические заболевания и проблемы с системой кровообращения. Среднегодовая численность постоянного населения за 2018 год составила 355,7 тыс. человек, по состоянию на 1 января 2019 года — 352,1 тыс. человек. Тенденция снижения численности тагильчан за счёт естественной и миграционной убыли в ближайшее время сохранится.

В 2018 году основной объём промышленного производства Нижнего Тагила традиционно обеспечивали ЕВРАЗ НТМК, УВЗ, ВГОК, «Уралхимпласт» и ещё более 15 крупных предприятий города. Снизился оборот компаний, занимающихся производством напитков, электрического оборудования и прочей неметаллической минеральной продукции.