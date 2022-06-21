«Это субъективное мнение». Пресс-секретарь мэрии Нижнего Тагила прокомментировала недовольство журналистов работой её отдела 

На сегодняшнем заседании комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике депутаты и чиновники обсудили недавнюю публикацию АН «Между строк» о закрытости пресс-службы администрации для не финансируемых из городского бюджета СМИ. Так, после отчёта о результатах деятельности пресс-службы мэрии председатель комиссии Андрей Палатов уточнил, как на самом деле она работает с независимыми средствами массовой информации.

Напомним, журналисты и руководители независимых интернет-изданий рассказали АН «Между строк» о сложностях с получением официальной информации от пресс-службы мэрии. Поводом для обращения к её начальнику Алле Жернаковой стало совещание при главе города Владиславе Пинаеве, на котором обсуждался незаконный конный бизнес в Нижнем Тагиле. На совещание приглашение получила только муниципальная газета «Тагильский рабочий», тогда как данный вопрос интересен и читателям других городских изданий. Подобную избирательность пресс-служба администрации города проявила не впервые.

До пандемии журналистов регулярно приглашали на пятничные аппаратные совещания у мэра. Сейчас, несмотря на отмену ковидных ограничений, такая практика перестала существовать, поэтому часть важных информационных поводов журналисты узнают из эфиров муниципального канала «Тагил ТВ» и публикаций на сайте газеты «Тагильский рабочий», для которых у мэрии двери всегда открыты.

«Я считаю, что публикация — это отчасти субъективное мнение, — заявила начальник отдела по работе со СМИ и информационно-политической работе Алла Жернакова на вопрос парламентария. — Администрация города достаточно открыта для журналистов, поэтому на все запросы они получают ответы в оперативном порядке, никто не требует официальные запросы, на которые ответы готовятся в течение недели или даже месяца. Также на все заседания, кроме закрытых и рабочих, на которых присутствуют только пресс-службы, и такая практика всегда есть, все журналисты приглашаются. Но, действительно, есть такие совещания, которые носят исключительно рабочий характер».

На уточнение депутатов о том, достаточно ли открыта гордума для городских СМИ, её пресс-секретарь Наталья Масальская заявила, что аккредитованные журналисты беспрепятственно приходят на все заседания и комиссии и получают необходимую информацию.