«Это роковое стечение обстоятельств». Друзья тагильского стрелка, осуждённого за убийство 7-летнего мальчика, просят суд пересмотреть приговор

В редакцию АН «Между строк» обратился Александр Павлов, приятель Александра Борисова, осуждённого за убийство 7-летнего мальчика. Мужчина принёс письмо, в котором обращается к суду и неравнодушным людям, сделавшим поспешные выводы об этой трагической истории.

Напомним, 7-летний Егор Коркунов был тяжело ранен в голову летом 2019 года в садах под Нижним Тагилом, провёл несколько месяцев в коме и в январе 2020 года скончался, так и не приходя в сознание. Врачи не смогли достать из головы мальчика часть пули.

В середине апреля Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе решение Свердловского областного суда, который приговорил Борисова к 9 годам колонии строгого режима. Тагильчанин признан виновным по двум статьям УК РФ: грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением оружия, а также убийство малолетнего из хулиганских побуждений.

По мнению Павлова, при рассмотрении уголовного дела выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам, они не подтверждаются доказательствами, исследованными в судебном заседании.

«Не были учтены записи двух видеокамер с места произведения выстрелов, подтверждающие, что умышленных действий причинения вреда и умысла на лишение жизни ребёнка не было, и указывающие на то, что именно Александром Борисовым принимались меры по остановке стрельбы во время приближения к “месту стрельбы” людей, детей и их имущества (машин), — говорится в письме Павлова. — Также в отношении “умышленного причинения вреда и умысла на лишение жизни малолетнего из хулиганских побуждений” не учтены показания свидетелей дела (в том числе участника той же стрельбы из винтовки двоюродного брата Егора Коркунова, который сам инициировал этот несчастный случай, увидев в багажнике машины Борисова пневматическую винтовку и попросив: “Дяденька, а можно пострелять?”».

Отметим, сам Борисов настаивает, что роковой выстрел сделал не он, а несовершеннолетний участник импровизированного состязания в меткости. Как видно на кадрах видеозаписи, в тот вечер по пивным банкам стреляли как минимум три человека: двое мужчин и подросток. Первый выстрел делает подросток в чёрной куртке, затем с колена стреляет мужчина в камуфляже и кепке, после чего компания идёт смотреть результаты. Потом мужчина в камуфляже делает ещё один выстрел с колена и опять подходит к скамейке, где были расставлены банки. Обратно с ружьём возвращается уже мужчина в спортивном костюме, который производит выстрел и отдаёт винтовку мужчине в камуфляже. Тот стреляет четыре раза и вновь отдаёт оружие подростку в чёрной куртке, который дважды производит выстрел. Стрелок в камуфляже делает ещё два выстрела и отдаёт ружьё подростку, который недавно подошёл, но тот не успевает выстрелить, поскольку в этот момент к ним подходит ещё один молодой человек. Как выяснится позже, на его глазах 7-летний Егор упал от выстрела в голову.

«В ходе следствия 28.05.2020 была проведена баллистическая экспертиза, из которой сотрудникам следственной группы стало известно, что роковой выстрел, явившийся причиной смерти Егора Коркунова, произвёл несовершеннолетний стрелок. Получилось, что к уголовной ответственности привлекли не того человека», — считает Павлов.

По словам Павлова, во время следствия несовершеннолетний стрелок дважды проходил судебные психолого-психиатрических проверки. Второе обследование было назначено уже после баллистической экспертизы, и тогда подросток перестал попадать под уголовную ответственность.

«В соответствии с требованиями УПК РФ в данной ситуации должна была быть назначена и проведена повторная экспертиза в ином экспертном учреждении. Этого сделано не было, что влечёт за собой вынесение незаконного приговора Александру Борисову», — уверен мужчина.

Также друзья Борисова уверены: стрелки не могли знать, что за деревьями играют дети.

«Об этом свидетельствуют показания, которые согласуются не только тремя стрелками, но и рядом других свидетельских показаний. Вывод двух проведённых следственных экспериментов в отношении слышимости и видимости детей с места стрельбы далёк от истины. При проведении следственных экспериментов не участвовали понятые лица, следователями не велась фото- и (или) видеофиксация важных обстоятельств, которые не могут удостоверить результаты мероприятия в отношении видимости. Звукозаписи, подтверждающие факт слышимости, также не проводились и не представлены суду. А ведь именно “надуманные” и недоказанные выводы этих следственных экспериментов взяты за основу при вынесении приговора в части умышленного причинения смерти», — говорит Павлов.

По словам Павлова, в материалах уголовного дела указано, что следствие направляло письмо в Уральский государственный юридический университет с вопросом о том, какова возможная и наиболее вероятная квалификация действий каждого из стрелков и возможно ли привлечение Борисова к уголовной ответственности за посредственное причинение смерти по неосторожности Коркунову. В ответе университета говорится, что привлекать Борисова к ответственности за убийство мальчика нет оснований.

«В данном случае соучастие в убийстве отсутствует, иначе говоря, к уголовной ответственности необходимо привлечь то лицо, чей выстрел оказался смертельным; и исходя из материалов уголовного дела несовершеннолетний стрелок является вменяемым лицом, достигшим возраста уголовной ответственности. Поэтому нет оснований для привлечения Борисова к уголовной ответственности за посредственное причинение смерти Коркунову. Это указано в материалах уголовного дела, — пишет Павлов. — Исходя из вышеизложенного, складывается мнение о том, что следственные органы понимают, что оснований для содержания Борисова под стражей у них нет и его нужно выпускать из СИЗО, но за совершённое деяние кто-то должен нести ответственность, и общественность требует расправы, так как дело является резонансным, предано всеобщей огласке. Все попытки, принимаемые защитой в суде, акцентировать внимание на вышесказанном, жёстко пресекались судьёй и не принимались к сведению. Мы не оправдываем и не защищаем целиком и полностью нашего друга и родственника, не хотим переложить вину на другое лицо. Мы просим правосудие смотреть правде в глаза и вынести объективный приговор согласно предоставленным доказательствам и подтверждающим фактам. Произошедшая трагедия — это роковое стечение обстоятельств».

По информации Александра Павлова, в настоящее время Борисов готовится направить в Верховный суд кассационную жалобу на пересмотр приговора. Адвокат Борисова заявил, что его доверитель не давал ему права для общения с журналистами.