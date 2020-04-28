«Это право женщины никто не отменял». Во время пандемии коронавируса в больницах Нижнего Тагила прерывание беременности проводят как экстренную операцию

В последние недели в социальных сетях и федеральных СМИ стала появляться информация о том, что из-за пандемии коронавируса, которая отменила все плановые операции, в ряде городов женщины не могут сделать аборт. Активисты и блогеры сетуют на то, что это приведёт к резкому увеличению числа «подпольных» абортов. Противники процедуры, напротив, считают, что женщины должны смириться с ситуацией и рожать детей. АН «Между строк» выяснило, проводят ли данную операцию в больницах и клиниках Нижнего Тагила.

На прошлой неделе сотрудница проекта «Насилию.нет» обзвонила 44 городские клинические больницы Москвы и только в трёх её согласились записать на аборт по полису ОМС и с направлением от женской консультации после обследования. В остальных клиниках прерывание беременности без медицинских показаний посчитали плановой или несрочной операцией, которые на период пандемии коронавируса отменены. Вместе с тем изданию «Такие дела» в департаменте здравоохранения Москвы эту информацию не подтвердили. Там заявили, что прерывание беременности по показаниям или по желанию проводится во всех медицинских организациях, имеющих лицензию на эту процедуру.

Как пишет блогер из Москвы Татьяна Никонова, запрет на аборты, пусть даже временный, не поможет системе здравоохранения разгрузиться для помощи пациентам с коронавирусом. Блогер призывает женщин обзвонить местные больницы, выяснить, предоставляют ли эту услугу, и сообщить об этом подругам, написать пост в соцсетях.

В Нижнем Тагиле женские консультации ведут плановые приёмы без изменений. В консультациях на Мира, 61 и Окунева, 30 записаться к врачу можно, как и раньше, по телефону через регистратуру или через портал «Регистратура.196». В женской консультации на Гвардейской, 52 журналисту АН «Между строк» сообщили, что медучреждение закрыто на карантин до 30 апреля — запись к специалистам возобновится после майских праздников.

«Даже в сегодняшней непростой эпидемиологический ситуации это право женщины никто не отменял. Поскольку прерывание беременности у женщины привязано к срокам и поскольку временной фактор здесь важен, услуга предоставляется без ограничений. Ситуация с коронавирусной инфекцией никак не повлияла на предоставление этой услуги, — заявил главный врач Демидовской ГБ Сергей Овсянников. — Работа женских консультаций сохранена, но наши пациентки максимально информированы о том, что плановые обращения лучше перенести на месяц, два или три. Если же пациентка обращается в неотложном порядке или считает, что её состояние требует незамедлительной помощи, то, естественно, мы её принимаем и оказываем помощь вне зависимости от профиля».

Сделать аборт можно и в частных клиниках Нижнего Тагила. Так, по прайсу, размещённому на сайте одного из медицинских центров, искусственное прерывание беременности обойдётся в 4200–10300 рублей в зависимости от срока беременности.

«Мы оказываем данную услугу, потому что искусственное прерывание беременности считается экстренным случаем. Да и рожать весь мир не может — пандемия, не пандемия, сами понимаете. Услуга предоставляется через запись на приём к специалисту. Все плановые операции, например по профилю сосудистой хирургии, мы приостановили до особого распоряжения», — рассказала администратор медцентра «Академия здоровья».

В подавляющем большинстве случаев на аборт женщины идут из-за финансовых проблем. В период пандемии, когда многие остались без работы, эта проблема обострилась во многих странах. Как сообщает «Вести FM», сегодня в США, где во многих штатах аборты уже запрещены, женщины отказываются рожать, потому что боятся неопределённости и проблем со здоровьем. В Англии бесплатно предоставляют таблетки для медикаментозного аборта всем женщинам, желающим сделать его на раннем сроке. А во Франции период медикаментозного аборта, который можно сделать под дистанционным контролем врача, продлили с 7 до 9 недель.

Добавим, что, согласно законодательству РФ, аборт без медицинских показаний по желанию женщины разрешен только до 12-й недели срока. Если беременность наступила в результате изнасилования, женщина имеет право на бесплатное прерывание беременности до 22-й недели.