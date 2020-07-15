Общество

«Это очень серьёзная потеря». В Нижнем Тагиле скоропостижно умерла чемпионка Европы по лёгкой атлетике Ирина Черных

15.07.2020 18:04
«Это очень серьёзная потеря». В Нижнем Тагиле скоропостижно умерла чемпионка Европы по лёгкой атлетике Ирина Черных

Сегодня, 15 июля, в Нижнем Тагиле скоропостижно скончалась чемпионка России и Европы по лёгкой атлетике среди ветеранов Ирина Черных. Об этом АН «Между строк» сообщили друзья и воспитанники спортсменки. Также пост о смерти тагильчанки был опубликован в группе спортшколы олимпийского резерва «Юпитер» в соцсети «ВКонтакте», где она работала в последние годы тренером-преподавателем. Женщина умерла на 62-м году жизни.

«Умерла после болезни. Буквально вчера вечером ещё с ней переписывалась, призналась начальник спорткомитета Нижнего Тагила Ирина Еремеева. Конечно, это большая потеря для города. К сожалению, уходят люди, которые могли бы ещё очень многое сделать, в том числе и для развития лёгкой атлетики в Тагиле. Но у неё осталось много воспитанников, тех, которые будут её помнить всегда».

 

Ирина Черных изначально работала в спортивной школе НТМК. После её закрытия перешла в муниципальную спортшколу олимпийского резерва «Юпитер». В течение нескольких лет она добивалась строительства многофункционального легкоатлетического манежа в городе.

«Она, к сожалению, не дождалась манежа, отметил директор школы № 100 и экс-глава спорткомитета Нижнего Тагила Дмитрий Язовских. Это тот проект, которым она жила в последнее время. Она задавала вопрос о строительстве манежа при встрече с президентом нашей страны. Очень “болела” за то, где будет располагаться манеж, чтобы им могли пользоваться все жители Нижнего Тагила, занимающиеся лёгкой атлетикой. Неравнодушный живой человек. Да, она могла и неудобные вопросы задавать. Но это говорило только о том, что человеку не всё равно. Буквально месяц назад я смотрел во “ВКонтакте” её дистанционные занятия. И когда мне сообщили [о смерти], я просто не поверил в это. Именно такие люди, как она, делают историю, если честно. Сожалею. Соболезную всем тагильчанам, всей спортивной общественности. Это очень серьёзная потеря».

 

За годы своей тренерской службы Ирина Владимировна воспитала десятки достойнейших спортсменов. Её педагогический стаж — более 25 лет.

«Она была профессионалом с большой буквы и как тренер, и как коллега, отметила Дарья, воспитанница и коллега Ирины Черных. Могла подсказать, что не так. Когда тренировались у неё, то она всегда сама была для нас примером. Выступала на соревнованиях по лёгкой атлетике международного уровня в статусе ветерана. Приезжала с медалями. Она была строгой, но справедливой. То, за что бралась, всегда доводила до конца. Взять хотя бы тот же легкоатлетический манеж. Хотелось, чтобы он был, даже в память о ней, она столько за него билась. Тагил многое потерял, конечно. Ирина Владимировна принимала активное участие в организации городских спортивных мероприятий в городе, с ЕВРАЗом тесно сотрудничала. И всегда доводила дело до ума».

 

Сейчас рассматривается возможность проведения в Нижнем Тагиле соревнований по лёгкой атлетике, посвящённых Ирине Черных.

«Нужно сделать так, чтобы не просто фотография [Ирины Черных] стояла на этих соревнованиях и люди знали её фамилию. А чтобы они знали историю человека. Нужно, чтобы в городе сохранялась память о тех людях, под фамилиями которых проходят соревнования. Чтобы было потом кого вспоминать. Может, фильм снимем и будем показывать его детям на открытии турнира. Хотелось бы что-то трогательное, конечно», отметила Ирина Еремеева.

Дата прощания с Ириной Черных пока не определена, по предварительным данным, это пятница, 17 июля.

Ирина Черных являлась мастером спорта СССР. Специализировалась на коротких и средних дистанциях. Она была признана чемпионкой Европы 2012 года среди спортсменов старше 35 лет, бронзовым призёром чемпионата Европы в 2013 году. Награждена почётной грамотой Минспорта Свердловской области.

Фото: 
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