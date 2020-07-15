«Это очень серьёзная потеря». В Нижнем Тагиле скоропостижно умерла чемпионка Европы по лёгкой атлетике Ирина Черных

Сегодня, 15 июля, в Нижнем Тагиле скоропостижно скончалась чемпионка России и Европы по лёгкой атлетике среди ветеранов Ирина Черных. Об этом АН «Между строк» сообщили друзья и воспитанники спортсменки. Также пост о смерти тагильчанки был опубликован в группе спортшколы олимпийского резерва «Юпитер» в соцсети «ВКонтакте», где она работала в последние годы тренером-преподавателем. Женщина умерла на 62-м году жизни.

«Умерла после болезни. Буквально вчера вечером ещё с ней переписывалась, — призналась начальник спорткомитета Нижнего Тагила Ирина Еремеева. — Конечно, это большая потеря для города. К сожалению, уходят люди, которые могли бы ещё очень многое сделать, в том числе и для развития лёгкой атлетики в Тагиле. Но у неё осталось много воспитанников, тех, которые будут её помнить всегда».

Ирина Черных изначально работала в спортивной школе НТМК. После её закрытия перешла в муниципальную спортшколу олимпийского резерва «Юпитер». В течение нескольких лет она добивалась строительства многофункционального легкоатлетического манежа в городе.

«Она, к сожалению, не дождалась манежа, — отметил директор школы № 100 и экс-глава спорткомитета Нижнего Тагила Дмитрий Язовских. — Это тот проект, которым она жила в последнее время. Она задавала вопрос о строительстве манежа при встрече с президентом нашей страны. Очень “болела” за то, где будет располагаться манеж, чтобы им могли пользоваться все жители Нижнего Тагила, занимающиеся лёгкой атлетикой. Неравнодушный живой человек. Да, она могла и неудобные вопросы задавать. Но это говорило только о том, что человеку не всё равно. Буквально месяц назад я смотрел во “ВКонтакте” её дистанционные занятия. И когда мне сообщили [о смерти], я просто не поверил в это. Именно такие люди, как она, делают историю, если честно. Сожалею. Соболезную всем тагильчанам, всей спортивной общественности. Это очень серьёзная потеря».

С президентом России Владимиром Путиным

За годы своей тренерской службы Ирина Владимировна воспитала десятки достойнейших спортсменов. Её педагогический стаж — более 25 лет.

«Она была профессионалом с большой буквы и как тренер, и как коллега, — отметила Дарья, воспитанница и коллега Ирины Черных. — Могла подсказать, что не так. Когда тренировались у неё, то она всегда сама была для нас примером. Выступала на соревнованиях по лёгкой атлетике международного уровня в статусе ветерана. Приезжала с медалями. Она была строгой, но справедливой. То, за что бралась, всегда доводила до конца. Взять хотя бы тот же легкоатлетический манеж. Хотелось, чтобы он был, даже в память о ней, она столько за него билась. Тагил многое потерял, конечно. Ирина Владимировна принимала активное участие в организации городских спортивных мероприятий в городе, с ЕВРАЗом тесно сотрудничала. И всегда доводила дело до ума».

Сейчас рассматривается возможность проведения в Нижнем Тагиле соревнований по лёгкой атлетике, посвящённых Ирине Черных.

«Нужно сделать так, чтобы не просто фотография [Ирины Черных] стояла на этих соревнованиях и люди знали её фамилию. А чтобы они знали историю человека. Нужно, чтобы в городе сохранялась память о тех людях, под фамилиями которых проходят соревнования. Чтобы было потом кого вспоминать. Может, фильм снимем и будем показывать его детям на открытии турнира. Хотелось бы что-то трогательное, конечно», — отметила Ирина Еремеева.

Дата прощания с Ириной Черных пока не определена, по предварительным данным, это пятница, 17 июля.

Ирина Черных являлась мастером спорта СССР. Специализировалась на коротких и средних дистанциях. Она была признана чемпионкой Европы 2012 года среди спортсменов старше 35 лет, бронзовым призёром чемпионата Европы в 2013 году. Награждена почётной грамотой Минспорта Свердловской области.