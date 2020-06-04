«Это нереально, это все понимают». Свердловские предприниматели пожаловались, что не смогут работать по новым требованиям Роспотребназдора после смягчения режима самоизоляции 

Сегодня в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Екатеринбурге состоялась встреча предпринимателей, представителей надзорного ведомства и регионального омбудсмена по защите прав предпринимателей Елены Артюх. Участники обсудили обоснованность требований Роспотребнадзора к бизнесу по поводу недопущения распространения коронавирусной инфекции после снятия ограничений. По словам бизнесменов, большинство выдвигаемых требований усложнят работу, а некоторые из них просто неисполнимы.

Напомним, режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлён в Свердловской области до 8 июня. Но в региональном правительстве уже озвучили требования к работе магазинов, общепита и других сфер бизнеса после улучшения эпидемиологической обстановки. Правда, у предпринимателей многие правила вызвали вопросы.

«Мы попросили об этой встрече, чтобы выразить свою позицию и несогласие с некоторыми моментами. К примеру, в требованиях Роспотребнадзора для бизнеса есть пункт о проветривании помещений. Это странно, ведь сегодня везде есть вентиляция! Странным нам кажется и требование о подготовке пятидневного запаса моющих средств — почему не трёхдневного, например? Ещё один момент — использование бактерицидных ламп в торговых объектах. У федерального Роспотребнадзора этот пункт носил рекомендательный характер, а у нас почему-то стал обязательным. Приведу пример: на складе в 35 тысяч кв. метров по нормативу нужно разместить несколько тысяч бактерицидных ламп. До коронавируса одна лампа стоила 12 тысяч рублей, а сейчас мы даже боимся подумать, какая теперь цена! Но даже со старой ценой собственник такого склада должен будет потратить больше 100 млн рублей на бактерицидные лампы. Это нереально, это все понимают», — говорит руководитель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич.

Предприниматели говорят не только о дороговизне бактерицидных ламп, но и о вреде, который они могут причинить сотрудникам, которые вынуждены будут целый день находиться под ультрафиолетовым излучением. Также инициаторы встречи предложили снимать ограничения для бизнеса в каждом муниципалитете отдельно, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Претензий к требованиям по обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты, мониторинга их здоровья, усиленной обработки помещений дезинфицирующими средствами, нанесения разметки у бизнеса нет.

«Все давно готовы работать в полную силу. Перестраховочные рекомендации Роспотребнадзора только формируют огромный теневой рынок. Люди уже начали уходить в нелегальный сервис, услуги. То, за что мы боролись много лет, за два месяца было потеряно», — считает Леонид Гункевич.

Как рассказал Гункевич АН «Между строк», руководитель областного Роспотребнадзора Дмитрий Козловских по итогам встречи пообещал предпринимателям учесть их пожелания. Глава надзорного ведомства заявил, что к понедельнику в правительство Свердловской области будут подготовлены предложения по изменению требований работы бизнеса после снятия ограничений.