«Это не прерогатива главы государства». Песков объяснил, почему Путин не встречал освобождённых россиян в аэропорту

Президент России Владимир Путин не встречал в аэропорту освобождённых россиян, вернувшихся из Украины, так как «это не прерогатива главы государства», заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошёл, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», — сказал Песков.

Обмен заключёнными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. В киевском аэропорту «Борисполь» освобождённых украинцев встречал президент страны Владимир Зеленский.

Официально имена освобождённых россиян не назывались, среди них был главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский — его в аэропорту встретили ведущий «России 1» и главный редактор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв и ведущая «России 1» Ольга Скабеева.

Песков отказался отвечать на вопрос о том, когда будет официально опубликован список людей, приехавших в Россию в рамках обмена.